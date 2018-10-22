Написавший письмо Трампу депутат получит пост арестованного зама Аксенова
22 октября 2018 19:38
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Назначение официально состоится в ближайшее время, подтвердил РБК член Экспертно-консультативного совета при главе Крыма политолог Игорь Рябов.
В феврале 2017 года Кабанов написал президенту США Дональду Трампу письмо, в котором изложил свою точку зрения о бесполезности санкций против России, и пригласил американских бизнесменов посетить полуостров.
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