Накануне выборов правительство Подмосковья решило передать КПРФ бывшее министерское здание на Нагатинской улице в Москве
10 июля 2018 14:39
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Арендуемая площадь, скорее всего, значительно меньше 1,4 тыс. кв. м — около 900 кв. м, ставка аренды в этом районе — около 12 тыс. руб. за 1 кв. м в год, говорит партнер Cushman&Wakefield Денис Соколов. Таким образом, годовая аренда обошлась бы в 10,8 млн руб. «Ставка капитализации для такого здания будет под 12%. Чтобы высчитать ориентировочную стоимость здания, надо годовую арендную ставку поделить на 0,12», — пояснил эксперт, отметив, что при таком подсчете рыночная цена здания достигает 90 млн руб.
Глава фракции КПРФ в Мособлдуме Николай Васильев сказал РБК, что здание передается центральному комитету партии, в нем будет размещаться подмосковный комитет и «другие подразделения ЦК». По словам коммуниста, у подмосковного комитета нет своего здания, приходится арендовать помещения. «Есть закон о политических партиях, в котором говорится, что для всех партий должны создаваться равные условия, в том числе и в этих вопросах», — отметил Васильев. По его словам, подмосковные коммунисты больше десяти лет добиваются, чтобы им выделили помещение. «Реальных движений все эти годы не было, что-то обещали, показывали. Сейчас появилось что-то реальное», — говорит депутат.
В здании на Нагатинской улице раньше располагалось подмосковное министерство потребительского рынка и услуг, сейчас дом пустует, уточнил коммунист.
РБК направил запрос в администрацию региона. Источник РБК, близкий к подмосковным властям, подтвердил, что ранее здание действительно принадлежало этому министерству и власти пытались продать его на аукционе за 100 млн руб., но покупателя не нашли.
Согласно статье 32 закона «О политических партиях» органы власти оказывают партиям «поддержку на равных условиях», в том числе посредством «создания равных условий предоставления помещений», находящихся в государственной и муниципальной собственности. Помещения должны предоставляться политическим партиям на тех же условиях, что и государственным и муниципальным учреждениям.
Подмосковное отделение «Справедливой России» также располагается в Москве, на улице Академика Пилюгина. Глава фракции эсэров в Мособлдуме Игорь Чистюхин сказал РБК, что партия безвозмездно арендует помещение у правительства Москвы. «У регионального отделения нет в собственности никаких объектов недвижимости», — подчеркнул Чистюхин. Областное отделение ЛДПР тоже находится в Москве, в 1-м Басманном переулке. «Это здание находится в собственности партии», — заявил РБК глава фракции в Мособлдуме Кирилл Жигарев. Исполком подмосковного отделения «Единой России» расположен в Реутове.
В единый день голосования 9 сентября в Подмосковье пройдут выборы губернатора. Действующий глава региона Андрей Воробьев, который выдвигается от «Единой России», попробует добиться переизбрания. Его соперниками будут представители трех парламентских партий: Чистюхин от «Справедливой России», Жигарев от ЛДПР и вице-спикер Мособлдумы Константин Черемисов от компартии. Муниципальный фильтр также прошли либерал из Партии роста Борис Надеждин и представитель «Альянса зеленых» Лилия Белова.
Как ранее выяснил РБК, новым сенатором от Подмосковья может стать коммунист Алексей Русских (кандидатуры сенаторов представляют кандидаты при регистрации). При этом компартия не станет выдвигать в губернаторы директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина, который на президентских выборах получил в области 12,8% голосов.
Политическое сотрудничество КПРФ с подмосковными властями прослеживается на всех уровнях, говорит директор по исследованиям Института социально-экономических и политических исследований Александр Пожалов, полагая, что избирательная кампания «пройдет в достаточно партнерском ключе» для администрации Подмосковья и КПРФ.
Передачу здания Пожалов назвал «наградой коммунистам» за отсутствие чрезмерного внимания в Подмосковье к протестной повестке, связанной с пенсионной реформой и закрытием мусорных полигонов.
Фото: Владислав Шатило / РБК
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