Накануне выборов правительство Подмосковья решило передать КПРФ бывшее министерское здание на Нагатинской улице в Москве

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Благодаря своевременным и грамотным действиям мужчина быстро пришел в себя.
Самарские росгвардейцы спасли тонущего болельщика и помогли ему успеть на фан-фест
Свыше 300 ребят приняли участие в приключенческой игре, которая требовала не только знаний ПДД, но и скорости в принятии быстрых и правильных решений для совершенствования умений и навыков безопасного поведения на дороге.
В Тольятти сотрудники ГИБДД организовали для воспитанников детских лагерей увлекательный квест
В командных соревнованиях 1 место заняла «Самара».
В Москве прошел чемпионат России по мини-гольфу: спортсмены самарской области - лучшие в стране!
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства.
Выездная поликлиника областной больницы осмотрит маленьких жителей Сызрани
Цель форума - вовлечь как можно больше людей в совместную проектную работу.
В Самаре проходит крупное общественное мероприятие - Форум гражданского актива региона
В рамках двустороннего сотрудничества до конца года также планируется провести штабные переговоры по вопросам региональной безопасности, совместное тактическое учение на узбекистанском полигоне Фориш.
Военная делегация из Узбекистана изучит опыт боевой подготовки 2-й армии ЦВО в Поволжье
В Самарской области проходит значимое событие – фонд «Сколково» проводит в регионе выездное заседание консультативного научного совета (КНС).
Дмитрий Азаров обсудил с представителями фонда «Сколково» перспективы и направления сотрудничества с Самарской областью
И высказал пожелание вернуться в СО.
Тренерский штаб сборной Швейцарии высоко оценил условия для тренировок и проживания команды в Тольятти
сегодня  Вторник, 10 июля, 18:13
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +27 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/07:
USD 62.83
-0.29
EUR 73.94
0.04
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Накануне выборов правительство Подмосковья решило передать КПРФ бывшее министерское здание на Нагатинской улице в Москве

10 июля 2018 14:39
112
Дом стоимостью 90 млн рублей передадут в безвозмездную аренду на четверть века.
Правительство Подмосковья решило передать КПРФ в безвозмездную аренду на 25 лет здание на территории Москвы. Об этом говорится в распоряжении губернатора области Андрея Воробьева. Дом площадью почти 1,4 тыс. кв. м находится на юге столицы, в районе Нагатино-Садовники, по адресу: Нагатинская улица, 26, корп. 2. По данным сервиса 2gis, это четырехэтажное административ​ное здание, передает РБК.

Арендуемая площадь, скорее всего, значительно меньше 1,4 тыс. кв. м — около 900 кв. м, ставка аренды в этом районе — около 12 тыс. руб. за 1 кв. м в год, говорит партнер Cushman&Wakefield Денис Соколов. Таким образом, годовая аренда обошлась бы в 10,8 млн руб. «Ставка капитализации для такого здания будет под 12%. Чтобы высчитать ориентировочную стоимость здания, надо годовую арендную ставку поделить на 0,12», — пояснил эксперт, отметив, что при таком подсчете рыночная цена здания достигает 90 млн руб.

Глава фракции КПРФ в Мособлдуме Николай Васильев сказал РБК, что здание передается центральному комитету партии, в нем будет размещаться подмосковный комитет и «другие подразделения ЦК». По словам коммуниста, у подмосковного комитета нет своего здания, приходится арендовать помещения. «Есть закон о политических партиях, в котором говорится, что для всех партий должны создаваться равные условия, в том числе и в этих вопросах», — отметил Васильев. По его словам, подмосковные коммунисты больше десяти лет добиваются, чтобы им выделили помещение. «Реальных движений все эти годы не было, что-то обещали, показывали. Сейчас появилось что-то реальное», — говорит депутат.

В здании на Нагатинской улице раньше располагалось подмосковное министерство потребитель​ского рынка и услуг, сейчас дом пустует, уточнил коммунист.

РБК направил запрос в администрацию региона. Источник РБК, близкий к подмосковным властям, подтвердил, что ранее здание действительно принадлежало этому министерству и власти пытались продать его на аукционе за 100 млн руб., но покупателя не нашли.

Согласно статье 32 закона «О политических партиях» органы власти оказывают партиям «поддержку на равных условиях», в том числе посредством «создания равных условий предоставления помещений», находящихся в государственной и муниципальной собственности. Помещения должны предоставляться политическим партиям на тех же условиях, что и государственным и муниципальным учреждениям.

Подмосковное отделение «Справедливой России» также располагается в Москве, на улице Академика Пилюгина. Глава фракции эсэров в Мособлдуме Игорь Чистюхин сказал РБК, что партия безвозмездно арендует помещение у правительства Москвы. «У регионального отделения нет в собственности никаких объектов недвижимости», — подчеркнул Чистюхин. Областное отделение ЛДПР тоже находится в Москве, в 1-м Басманном переулке. «Это здание находится в собственности партии», — заявил РБК глава фракции в Мособлдуме Кирилл Жигарев. Исполком подмосковного отделения «Единой России» расположен в Реутове.

В единый день голосования 9 сентября в Подмосковье пройдут выборы губернатора. Действующий глава региона Андрей Воробьев, который выдвигается от «Единой России», попробует добиться переизбрания. Его соперниками будут представители трех парламентских партий: Чистюхин от «Справедливой России», Жигарев от ЛДПР и вице-спикер Мособлдумы Константин Черемисов от компартии. Муниципальный фильтр также прошли либерал из Партии роста Борис Надеждин и представитель «Альянса зеленых» Лилия Белова.

Как ранее выяснил РБК, новым сенатором от Подмосковья может стать коммунист Алексей Русских (кандидатуры сенаторов представляют кандидаты при регистрации). При этом компартия не станет выдвигать в губернаторы директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина, который на президентских выборах получил в области 12,8% голосов.

Политическое сотрудничество КПРФ с подмосковными властями прослеживается на всех уровнях, говорит директор по исследованиям Института социально-экономических и политических исследований Александр Пожалов, полагая, что избирательная кампания «пройдет в достаточно партнерском ключе» для администрации Подмосковья и КПРФ.

Передачу здания Пожалов назвал «наградой коммунистам» за отсутствие чрезмерного внимания в Подмосковье к протестной повестке, связанной с пенсионной реформой и закрытием мусорных полигонов.


Фото: Владислав Шатило / РБК







Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
10 июля 2018  16:23
В Самарской области проходит значимое событие – фонд «Сколково» проводит в регионе выездное заседание консультативного научного совета (КНС).
Дмитрий Азаров обсудил с представителями фонда «Сколково» перспективы и направления сотрудничества с Самарской областью
В Самарской области проходит значимое событие – фонд «Сколково» проводит в регионе выездное заседание консультативного научного совета (КНС).   Политика региона
127
10 июля 2018  14:39
Дом стоимостью 90 млн рублей передадут в безвозмездную аренду на четверть века.
Накануне выборов правительство Подмосковья решило передать КПРФ бывшее министерское здание на Нагатинской улице в Москве
Дом стоимостью 90 млн рублей передадут в безвозмездную аренду на четверть века.   Политика региона
111
10 июля 2018  13:18
Генсовет «Единой России» выдвинул Хинштейна в качестве кандидата в депутаты Госдумы на довыборах
Генсовет «Единой России» выдвинул Хинштейна в качестве кандидата в депутаты Госдумы на довыборах
Кандидатуру Хинштейна поддержало абсолютное большинство членов Генсовета. Политика региона
136
Весь список
Выборы 2018
8 июня 2018  18:48
Дмитрий Орлов:
Дмитрий Орлов: "Приоритетом выборов губернатора станет прозрачность"
 Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает генеральный директор Агентства... Выборы 2018
95
8 июня 2018  17:43
Андрей Соколов: «Программы кандидатов станут основным стимулом для явки»
Андрей Соколов: «Программы кандидатов станут основным стимулом для явки»
  Выборы 2018
102
3 апреля 2018  12:56
Путин оценил президентские выборы как самые прозрачные в истории РФ
Путин оценил президентские выборы как самые прозрачные в истории РФ
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
682
Весь список


Видео
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
178
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
416
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
1943
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2360
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
915
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
1042
Весь список

Фоторепортажи
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
805
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2520
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1583
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2768
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
210
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
568
Весь список

Мероприятия
В Тольятти сотрудники ГИБДД организовали для воспитанников детских лагерей увлекательный квест
Военная делегация из Узбекистана изучит опыт боевой подготовки 2-й армии ЦВО в Поволжье
Фестиваль-путешествие «Гастрономическая карта России» открылся в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда