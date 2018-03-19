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Наблюдатели ОБСЕ отметили, что в российском эфире преобладал Путин, а в ходе кампании ограничивалась свобода слова
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Наблюдатели ОБСЕ отметили, что в российском эфире преобладал Путин, а в ходе кампании ограничивалась свобода слова

19 марта 2018 20:24
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Однако работу ЦИК они оценили как эффективную.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на президентских выборах работала эффективно, вопросы вызывает работа нижестоящих избиркомов, заявил на пресс-конференции в Москве член бундестага и бывший директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Георг Линк, передает РБК.

Линк возглавлял краткосрочную наблюдательную миссию ОБСЕ в России. По его словам, действующий президент «получил больше всего эфирного времени», он был «явным лидером» гонки. Линк также отметил, что в ходе кампании присутствовал дух предопределенности.

Представитель ОБСЕ напомнил, что ЦИК отклонил кандидатуры 17 человек, шестеро из них оспорили решение, но безуспешно. «Эти ограничения противоречат мировым нормам», — подчеркнул экс-директор БДИПЧ ОБСЕ. Также он заявил, что на выборах наблюдались ограничения «основных свобод»: свободы слова и «выражения воли».

«Мы заметили, что было много кандидатов, но у них не было равных условий в дебатах. В тексте [окончательного отчета о выборах] будут конкретные примеры. Кроме того, один из кандидатов не принимал в них участие», — также рассказал Линк.

Глава миссии долгосрочного наблюдения ОБСЕ Ян Петерсен отметил «давление на критиков» в ходе прошедшей кампании. Также он заявил, что «существуют ограничения основных свобод: по собраниям, по регистрации кандидатов». По его словам, это ограничивало конкуренцию на выборах.

«Из особенностей этой кампании: усилия по повышению явки были заметнее и масштабнее, чем сама политическая кампания», — отметил Петерсен.

Кроме того, он рассказал, что тот раздел доклада наблюдателей по президентским выборам, который касается работы СМИ, «наиболее интересный». По его словам, работа одного из кандидатов как президента России «широко освещалась в прессе», но он не принял участия в дебатах. «Нельзя объединять предвыборную агитацию и будничную работу политика. Кроме того, ряд кандидатов говорили, что вообще не ожидают своей победы, это довольно интересное заявление», — пояснил глава миссии наблюдения ОБСЕ.

Глава делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ Мариэтта Тидей указала на предпринятые Киевом меры по ограничению доступа в российские дипмиссии в день голосования. Власти Украины не предоставили россиянам условия отдать свои голоса, подчеркнула она. «Я понимаю ситуацию в отношениях между Россией и Украиной, но это не повод лишать граждан права подать голос», — сказала Тидей.

Наблюдатели пришли к предварительным выводам, что «обработка итогов голосования была позитивно оценена в 92% случаев». В 25 территориальных избиркомах (ТИК) помещения для приема и обработки протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) не соответствовали требованиям, на 13 ТИК наблюдатели отметили «скопление людей», на 25 ТИК не все наблюдатели «могли видеть, что происходит», на 20 ТИК возникали помехи работе наблюдателей. «Вброс избирательных бюллетеней был выявлен в момент подсчета голосов в 11 УИК», — говорится в предварительных выводах. Всего миссия наблюдала на 221 участке.

Как сообщал РБК пресс-секретарь БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер, на прошедших в воскресенье выборах по всей России от ОБСЕ работало 583 наблюдателя.

На президентских выборах 2012 года в совместной европейской миссии, помимо БДИПЧ и ПА ОБСЕ, участвовала Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). С 2015 года Россия не принимает участия в работе ПАСЕ, протестуя против лишения там права голоса из-за событий на Украине; в этом году наблюдателей от ПАСЕ Москва не пригласила на выборы. В 2012 году совместная миссия ОБСЕ и ПАСЕ состояла из 262 наблюдателей, которые следили за ходом голосования на 1078 избирательных участках, а за подсчетом — на 98 участках.

В докладе наблюдателей за март 2012 года отмечалось, что пять зарегистрированных кандидатов могли беспрепятственно проводить свою кампанию, однако «условия ее проведения были явно смещены в пользу одного из кандидатов». Например, эксперты ОБСЕ и ПАСЕ указывали на неравномерное освещение кандидатов в СМИ в пользу «действующего премьер-министра» Владимира Путина.

«По наблюдению миссии, имела место очевидная мобилизация частных лиц и ресурсов в поддержку кампании Путина», — гласил отчет 2012 года, в котором также говорилось о широком использовании административного ресурса для принуждения бюджетников участвовать в митингах в поддержку Путина. Однако в целом европейские наблюдатели оценили организацию выборов как эффективную, сам процесс голосования также получил «позитивную оценку».

Больше всего вопросов шесть лет назад у наблюдателей возникло к подсчету голосов: из-за многочисленных нарушений на 1/3 участков (29 из 98, где проводилось наблюдение) процесс подсчета получил негативную оценку. Наблюдатели миссии присутствовали и в 70 территориальных избиркомах, на 11 из которых работа была оценена отрицательно.


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Комментарии



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