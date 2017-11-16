На заседании гордумы утверждены сроки конкурса по отбору кандидатур на должность главы Самары

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В рамках заседания были утверждены сроки проведения конкурсной процедуры. Так, с 20 ноября начнется прием документов от кандидатов.С 20 декабря стартует работа комиссии по отбору претендентов. В течение двух дней из числа заявленных кандидатур ей предстоит выбрать те, которые будут наиболее соответствовать требованиям, предъявляемым к Главе города. Они будут рекомендованы городской Думе, и из их числа депутатам предстоит сделан окончательный выбор.Так, в 2018 году доходы составят 14 млрд. 44,6 млн. рублей, в 2019 году - 14 млрд. 618 млн. рублей, в 2020-ом – 15 млрд. 497 млн. рублей.Расходы в 2018 году составят 14 млрд. 44 млн. рублей, в 2019-ом – 14 млрд. 618 млн. рублей, в 2020-ом – 15 млрд. 497 млн. рублей.Временно исполняющий полномочия Главы Самары Владимир Василенко подчеркнул, что бюджет сформирован в рамках прогноза социально-экономического развития города.«Он несет в себе все расходы, связанные с подготовкой к проведению Чемпионата мира, сохраняя при этом свою социальную направленность», - отметил Владимир Василенко.Председатель городской Думы Галина Андриянова обратила внимание на то, что соответственно законодательству бюджет будет окончательно принят во втором чтении 5 декабря, сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото: samadm.ru