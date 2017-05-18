На заседании СГД разгорелся конфликт между депутатом Милеевым и первым заммэра Самары Василенко
18 мая 2017 23:01
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На заседании комитета по транспорту Самарской губернской думы, прошедшем 18 мая, разгорелся настоящий конфликт между депутатом Александром Милеевым и первым заммэра Самары Владимиром Василенко. Милеев обвинил мэрию в нерациональном использовании бюджетных денег, направленных на ремонт одной из городских улиц, в ответ на это чиновник заявил, что депутату следовало бы самому лучше следить за ходом ремонтных работ и высказывать претензии до того, как работы были проторгованы.
Бурная дискуссия возникла во время обсуждения хода ремонтных работ на площади Куйбышева в Самаре.
Председатель комитета по транспорту Андрей Мурзов поинтересовался у Владимира Василенко, как быть с прилегающими к площади улицами, в частности, его интересовало, можно ли сделать четырехполосной улицу Чапаевскую. В ответ на это Владимир Василенко заметил, что для того чтобы расширить улицу, потребуются дополнительные средства в размере 200 млн рублей, а также положительное заключение экспертизы. Как рассказал Василенко, сейчас на ремонт улицы Чапаевской, на участке от Красноармейской до Венцека, выделено 93 млн рублей, торги прошли в прошлом году. Работы начались сразу после 9 мая.
Тогда слово взял депутат Александр Милеев, также присутствовавший на заседании комитета. Он заявил, что ремонт улицы в том виде, в котором он ведется сейчас, не нужен.
- Мы потратим 93 млн рублей, и она будет стоять. То полотно, которое там есть, всех устраивает, потому что там никто не ездит, - заявил Александр Милеев.
К тому же, по словам Милеева, зимой улица заставлена машинами, что затрудняет по ней проезд. Поэтому он предложил лучше потратить эти деньги на ремонт другой улицы, а не "пускать пыль в глаза".
- Вам была доступна информация, когда в прошлом году шли торги. Эта улица была поставлена в гостевом маршруте, и отремонтировать ее предложила не мэрия. В прошлом году по поводу снятия ее с торгов ни одного предложения не было. Никаких вопросов по этой улицы от депутата Милеева не поступало, - ответил Василенко.
- Я видел, как в том году шел ремонт улицы Некрасовской, и мне очень нравилось, как ее делают. Я лично думал, что все остальные прилегающие к ней улицы будут сделаны так же хорошо. У меня даже мысли не было, что вместо современной улицы будут делать деревенскую улицу! – с жаром заметил Милеев.
В ответ на это Владимир Василенко пообещал, что по качеству ремонта Чапаевская не будет уступать улице Некрасовской и Льва Толстого.
- Мы с вами говорим о разных вещах! Не нужно делать полотно шириной 6 метров на улице Чапаевской. Слева и справа стоят машины, и посередине может проехать только одна машина, зимой там просто ездить невозможно! Давайте подумаем, как сейчас выйти из этой ситуации, - прервал его Александр Милеев.
- Никак! Улица отторгована, - напомнил ему Владимир Василенко.
- То есть, 93 млн мы по-любому закатаем? - съязвил в ответ на это Александр Милеев.
- Я не знаю, что вы закатываете, а я ремонтирую! - парировал Василенко.
В разговор вмешался Андрей Мурзов, который заметил, что если сейчас остановить работы, то улица будет отремонтирована лишь в конце 2019 года.
После доклада Владимир Василенко покинул зал. Вслед за ним ушел и депутат Милеев. Вскоре за дверью послышались крики, возвестившие о том, что чиновник и депутат, судя по всему, так и не смогли придти к консенсусу.
Ксения Маянова, фото автора
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