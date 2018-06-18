На выборы губернатора Самарской области кандидатом от КПРФ выдвинут Алексей Лескин - первый секретарь обкома партии

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Также в своем Твиттере депутат сообщил, цитата: «не я отказался от борьбы за пост губернатора, а мне отказали в участии в ней». Конец цитаты.Вместо этого Михаилу Матвееву предложили поучаствовать в довыборах в Государственную Думу и занять место Надежды Колесниковой, которая недавно покинула парламент.От партии ЛДПР соперником Дмитрия Азарова на губернаторских выборах выступит депутат губернской думы, председатель правления группы компаний «Эколос» 34-летний Александр Степанов.