На выборах президента Грузии впервые победила женщина

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На выборах президента Грузии победила Саломе Зурабишвили — кандидат от правящей партии "Грузинская мечта". Она набрала 59,52% голосов, сообщает ЦИК страны после обработки 100% бюллетеней.Результат оппозиционного кандидата Григола Вашадзе составил 40,48% голосов.Напомним, 28 ноября в Грузии прошёл второй тур президентских выборов. По информации ЦИК, итоговая явка составила 56,23% избирателей.Фото: соцсети