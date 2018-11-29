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На выборах президента Грузии впервые победила женщина

29 ноября 2018 23:37
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Она набрала 59,52% голосов, сообщает ЦИК страны после обработки 100% бюллетеней.
Как ранее сообщалось, во втором туре выборов приняли участие 56,23% избирателей, передает life.ru.

На выборах президента Грузии победила Саломе Зурабишвили — кандидат от правящей партии "Грузинская мечта". Она набрала 59,52% голосов, сообщает ЦИК страны после обработки 100% бюллетеней.

Результат оппозиционного кандидата Григола Вашадзе составил 40,48% голосов.

Напомним, 28 ноября в Грузии прошёл второй тур президентских выборов. По информации ЦИК, итоговая явка составила 56,23% избирателей. 

Фото: соцсети
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Комментарии



Политика региона
29 ноября 2018  23:37
Она набрала 59,52% голосов, сообщает ЦИК страны после обработки 100% бюллетеней.
На выборах президента Грузии впервые победила женщина
Она набрала 59,52% голосов, сообщает ЦИК страны после обработки 100% бюллетеней.  Политика региона
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