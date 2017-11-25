На выборах 2018 года никакой «команды принуждать голосовать сверху» не будет, заверила глава ЦИК Элла Памфилова

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«На местах определенная самодеятельность и желание посоревноваться возможны», — отметила Памфилова в ходе дискуссии ОГФ «Создание сети общественного наблюдения за выборами». Вместе с тем она подчеркнула, что «команды принуждать голосовать сверху» на президентских выборах не будет. Глава ЦИК пообещала, что будет поддерживать борьбу с административным ресурсом. Необходимо «вовремя выявить горе-администраторов, поработать с ними, что не нужно людей ни к чему принуждать». «Мы моментально будем на это реагировать», — сказала она.Эксперт движения «Голос» Станислав Андрейчук, в свою очередь, отметил, что «день голосования стал более или менее чистым [от нарушений]». Он предложил всем желающим присоединиться к «команде охотников за админресурсом». По словам Андрейчука, к середине января 2018 года будет создано соответствующее программное обеспечение, которое позволит сообщать о случаях использования административного ресурса. «Если в городе, например, проводится общественный праздник, почему бы не сходить и не посмотреть, будут ли там представители власти агитировать за кого-то​», — сказал он.Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в ходе дискуссии отметил, что «схема общественного наблюдения за выборами, выработанная в Москве, может быть использована в любых других регионах, после доработки — даже в самых сложных». «Надеюсь, тогда команда охотников за админресурсом превратится в охотников за приведениями», — добавил он.​В августе Элла Памфилова в интервью РБК заявляла, что в ряде регионов «сохраняется почва для незаконного администрирования». Она уточнила, что там не до конца изжиты «изощренные практики фальсификаций, основанные в большей степени на интересах местных «элит», чем на задачах, декларируемых государством». «Есть законодательные «щели», позволяющие создавать преференции для «нужных» кандидатов», — отмечала Памфилова.Вместе с тем она подчеркнула сложность преодоления человеческого фактора. С одной стороны, крайне тяжело менять «привычную модель поведения, искоренить порочные практики, финансовой, партийной, административной и иной зависимости членов комиссий», уточнила глава ЦИК. С другой стороны, сложно «избавиться от общественной лени и равнодушия граждан к избирательным процессам», говорила она.Фото: Сергей Бобылев/ТАСС