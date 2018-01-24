На время избирательной кампании Тихон Макаров войдет в региональный штаб Владимира Путина
24 января 2018 15:43
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Поработав чуть больше месяца в облправительстве, он переходит в региональный предвыборный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина, где получит должность заместителя руководителя по работе со СМИ.
Исполняющей обязанности руководителя департамента стала Елена Летичевская, возглавляющая информационно-аналитическое управление, сообщает parkgagarina.info.
Тихон Макаров возьмет отпуск, т.к. по закону совмещать такие должности не разрешено.
Фото: https://www.facebook.com
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