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Новости /  Политика /  Политика региона  

На время избирательной кампании Тихон Макаров войдет в региональный штаб Владимира Путина

24 января 2018 15:43
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Тихон Макаров возьмет отпуск, т.к. по закону совмещать такие должности не разрешено.
Глава департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области и руководитель пресс-службы главы региона Тихон Макаров сегодня объявил об уходе.

Поработав чуть больше месяца в облправительстве, он переходит в региональный предвыборный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина, где получит должность заместителя руководителя по работе со СМИ.

Исполняющей обязанности руководителя департамента стала Елена Летичевская, возглавляющая информационно-аналитическое управление, сообщает parkgagarina.info.  

Тихон Макаров возьмет отпуск, т.к. по закону совмещать такие должности не разрешено.



Фото: https://www.facebook.com




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