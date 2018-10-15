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На внеочередной конференции реготделения «Единой России» Геннадий Котельников выдвинут в кандидаты на пост спикера губдумы

15 октября 2018 19:52
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В работе конференции участвует Дмитрий Азаров.
Стартовала внеочередная партконференция  реготделения «Единой России». Участники обсудят ряд важнейших вопросов - в том числе, итоги проведения единого дня голосования 9 сентября. В работе конференции участвует  Дмитрий Азаров.

"Чрезвычайно важно, что в Самарской области была полностью выполнена задача, поставленная Президентом страны Владимиром Путиным – провести выборы прозрачно, честно, легитимно, - отметил Дмитрий Азаров. - Благодарю всех граждан, живущих на территории Самарской области, за проявленную гражданскую активность", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
 
Как передает sgpress.ru, на конференции определили кандидата, которого выдвинут на пост спикера Самарской губернской думы. Большинство участников конференции проголосовали за Геннадия Котельникова. В Самарской губернской думе шестого созыва он является заместителем председателя. Кроме того, Геннадий Котельников занимает пост руководителя комитета по образованию и науке, возглавляет фракцию «Единая Россия» в областном парламенте.

— В Самарской губернской думе работают серьезные люди. Все работают с желанием и ответственностью. Это мотивирует к активной работе. В мои планы не входило возглавить думу. Я отдам все свои силы, знания и умения, буду работать честно и открыто, если стану спикером областного парламента, — сказал Геннадий Котельников.

23 октября депутаты рассмотрят предложенные всеми фракциями кандидатуры на пост спикера губдумы. Председателя изберут путем голосования.
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Комментарии



Политика региона
15 октября 2018  19:52
В работе конференции участвует Дмитрий Азаров.
На внеочередной конференции реготделения «Единой России» Геннадий Котельников выдвинут в кандидаты на пост спикера губдумы
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