На предстоящем Совете округа обсудят вопросы поддержки и продвижения талантливой молодежи в регионах ПФО
14 января 2019 14:19
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Совещание в режиме видеоконференции провел заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин. В заседании рабочей группы приняли участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, компетентных экспертных организаций и общественных структур.
Открывая заседание рабочей группы, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Паньшин отметил высокую актуальность темы предстоящего Совета. О значимости работы с одаренной и социально-активной молодежью, ее кадрового продвижения свидетельствует инициатива Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по созданию федеральной платформы «Россия – страна возможностей», в рамках которой реализуются 14 крупномасштабных общественных проектов (кадровый конкурс «Будущие лидеры России», конкурс рабочих профессий «WorldSkills», всероссийский конкурс «Доброволец России» и другие). Организация эффективных «социальных лифтов» нужна для того, чтобы выявленный талант нашел применение в практической деятельности.
«На окружном уровне в аналогичных целях мы реализуем 11 общественных проектов Приволжского федерального округа. Реализация данных направлений работы находится на контроле Администрации Президента Российской Федерации. При подготовке Совета опыт, накопленный в рамках реализации данных проектов, будет нами учтен. Вместе с тем, в регионах округа имеются собственные интересные и эффективные региональные практики выявления, поддержки и продвижения талантливой молодежи, которые также должны найти отражение в докладе на Совете.
Мы должны поднять пласт вопросов, связанных с кадровым потенциалом нашего округа, организацией работы с одаренными детьми и молодежью, а также дальнейшим продвижением и профессиональной самореализацией талантливых и социально активных граждан», – подчеркнул заместитель полпреда Игорь Паньшин.
Были заслушаны выступления участников совещания, обсуждены план деятельности рабочей группы, структура доклада и вопросы для подготовки информационно-аналитических материалов к заседанию Совета, передает пресс-служба ПФО.
Фото: пресс-служба ПФО
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