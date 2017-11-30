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Новости /  Политика /  Политика региона  

На пост мэра претендует директор ООО «Ксалекс» Александр Ключников

30 ноября 2017 19:04
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30 ноября на сайте гордумы Самары опубликована информация о новом кандидате на пост главы Самары. 

На пост мэра претендует директор ООО «Ксалекс» Александр Ключников. 

«Ключников Александр Александрович. 1971 года рождения. директор ООО «Ксалекс», - говорится на сайте гордумы Самары.


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