На пост мэра претендует директор ООО «Ксалекс» Александр Ключников
30 ноября 2017 19:04
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На пост мэра претендует директор ООО «Ксалекс» Александр Ключников.
«Ключников Александр Александрович. 1971 года рождения. директор ООО «Ксалекс», - говорится на сайте гордумы Самары.
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