На пост главы Самары претендуют 30 человек

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17. Чиндин Дмитрий Андреевич, 1988 год рождения, инженер-конструктор АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», депутат Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара18. Колпаков Всеволод Анатольевич, 1978 года рождения, профессор ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»19. Букатин Вадим Сергеевич, 1968 года рождения, директор ООО «Аврора»20. Мельник Николай Николаевич, 1978 года рождения, логист-водитель в ИП Мельник Н.И.21. Алимов Антон Валериевич, 1980 года рождения, советник директора ООО «Управляющая компания ОЭК»22. Жауров Николай Николаевич, 1964 года рождения, ИП Жауров Н.Н.23. Барковский Алексей Михайлович, 1985 года рождения, научный сотрудник ГБУК «Агентство по сохранению историко-культурного наследия Самарской области»24. Ряднов Константин Валериевич, 1969 года рождения, генеральный директор АО «ЭкоСтройРесурс»25. Мальцев Александр Николаевич, 1981 года рождения, коммерческий директор ООО «Северная крепость»26. Потапов Олег Сергеевич, 1963 года рождения, директор ООО «ТК Меридиан»27. Котков Алексей Викторович, 1990 года рождения, испытатель деталей и приборов АО «Ракетно-космический центр «Прогресс»28. Синьков Иван Юрьевич, 1992 года рождения, инженер – химик химико-аналитической лаборатории ООО «Самарский инженерно-технический центр»29. Яковенко Дмитрий Анатольевич 1961 года рождения, заместитель директора Департамента правового обеспечения и контроля Министерства РФ по развитию Дальнего Востока (г. Москва)30. Кулагин Владимир Алексеевич, 1964 года рождения, не работает (безработный), сообщает пресс-служба гордумы Самары.