На мандат бывшего спикера думы Самары претендует глава «ВТС Метро» и еще 4 кандидата

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На вакансию в райсовет от округа №2 теперь претендует 5 человек. В их числе — поддержанный «Единой Россией» заместитель генерального директора по защите экономических интересов «ВТС Метро» Сергей Натальчук.КПРФ выдвинула в этом округе секретаря по работе с молодежью Андрея Колосова, ЛДПР — заместителя директора Артема Шепелева. Регистрацию прошли и два самовыдвиженца — студентка СГСПУ Анастасия Жметко и специалист по охране труда больницы им.Н.И. Пирогова Олег Серов.