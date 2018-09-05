На мандат бывшего спикера думы Самары претендует глава «ВТС Метро» и еще 4 кандидата
5 сентября 2018 15:20
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На вакансию в райсовет от округа №2 теперь претендует 5 человек. В их числе — поддержанный «Единой Россией» заместитель генерального директора по защите экономических интересов «ВТС Метро» Сергей Натальчук.
КПРФ выдвинула в этом округе секретаря по работе с молодежью Андрея Колосова, ЛДПР — заместителя директора Артема Шепелева. Регистрацию прошли и два самовыдвиженца — студентка СГСПУ Анастасия Жметко и специалист по охране труда больницы им.Н.И. Пирогова Олег Серов.
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