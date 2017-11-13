На квартиры чиновникам выделят 9,5 млрд рублей из бюджета
13 ноября 2017 22:18
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Поправку сегодня одобрил комитет Госдумы по бюджету и налогам, второе чтение бюджета в Думе намечено на 17 ноября.
Согласно правилам, претендовать на субсидию на улучшение жилищных условий может чиновник со стажем госслужбы не менее трех лет, получить ее можно один раз за все время службы. Сотрудники министерств и ведомств могут получить субсидию в случае, если они не имеют собственной жилплощади или живут в квартирах, где общая площадь в среднем составляет менее 15 кв. м на человека, в коммунальной квартире или общежитии. Госслужащие категории «руководители» и «помощники» могут получить субсидию без учета этих условий (по решению руководителя соответствующего ведомства).
При расчете размера субсидии учитывается площадь жилых помещений, которые уже принадлежат семье госслужащего, количество человек в семье (норматив площади на одного человека — 33 кв. м, на семью из двух человек — 42 кв. м), стаж госслужбы (используются повышающие коэффициенты) и средняя рыночная цена 1 кв. м жилья. В Москве размер субсидии в последние годы составлял 5–6 млн руб., пояснили РБК в Минфине.
Субсидия перечисляется на банковский счет чиновника, потратить ее можно и на приобретение готового жилья, и на строительство нового. В течение месяца с момента регистрации права собственности на новое жилье чиновник обязан отчитаться — предоставить выписку из ЕГРН относительно новой недвижимости.
Из федерального бюджета эти средства выделяются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» федеральной целевой программы «Жилище», за ее реализацию отвечает Минстрой. Согласно паспорту программы, с 2011 по 2016 год на субсидии для госслужащих было выделено 28,07 млрд руб., субсидию за это время получили 4997 человек. В 2017 году на эти цели из бюджета выделено 3,2 млрд руб., пояснили РБК в Минстрое, на эти средства планируется предоставить субсидии 510 госслужащим.
При этом с 2011 года последовательно сокращается и количество средств, выделяемых на субсидии, и количество получателей. В 2011–2013 годах на субсидию выделялось около 5–6 млрд руб. в год, получали ее более тысячи человек ежегодно. С 2014 года на предоставление субсидии выделяется не более 3,83 млрд руб. в год, среднее количество получателей за последние три года составило около 500.
Подпрограмма по обеспечению жильем госслужащих продлена до 2020 года, за 2011–2014 годы она помогла обеспечить жильем более 11 тыс. семей, говорится в паспорте подпрограммы, однако на 1 января 2015 года в очереди на получение субсидии все еще находились более 16 тыс. сотрудников министерств и ведомств. При сохранении текущих объемов финансирования и темпов постановки на учет новых госслужащих обеспечить всех чиновников, состоящих на учете для получения субсидии, не представляется возможным даже в долгосрочной перспективе, ответили РБК в пресс-службе Минтруда.
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