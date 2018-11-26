На должность прокурора Кировского района Самары назначен Иван Макогон

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Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 23.11.2018 № 1399-к на должность прокурора Кировского района города Самары назначен Макогон Иван Николаевич.



Макогон И.Н. после окончания Самарского государственного университета по специальности «юриспруденция» поступил на службу в органы прокуратуры, где с 1996 по 1997 гг. проработал следователем прокуратуры Куйбышевского района г. Самары, с 1998-1999 гг. – прокурором следственного управления прокуратуры области, с 1999-2000 – прокурором отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры области, с 2006 по 2010 гг. – прокурором Железнодорожного района города Самары.



С июля 2010 года занимал должность прокурора Промышленного района Самары, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.