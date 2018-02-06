На должность премьера Дагестана выдвинули министра экономики Татарстана
6 февраля 2018 17:30
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«Владимир Васильев внес кандидатуру Артема Здунова на должность председателя правительства Дагестана», — сказал собеседник агентства, добавив, что депутаты местного парламента будут рассматривать его кандидатуру на сессии народного собрания 7 февраля.
Информацию о том, что министр экономики Татарстана Артем Здунов станет врио премьер-министра Дагестана, РБК подтвердили два источника, близких к руководству северокавказской республики. «Васильев сильно ориентируется на Татарстан и, видимо, хочет изменить либо внедрить новые правила игры, по которым должны жить элиты региона», — считает один из собеседников РБК.
Еще в январе возможное назначение Здунова в Дагестане со ссылкой на собственный источник анонсировало издание Inkazan. Кроме того, 5 февраля, в день зачистки руководства Дагестана, республику посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. «Васильев уже ездил к Минниханову и жаловался, что качество кадров в Дагестане низкое. Тогда Минниханов предложил ему брать людей в Татарстане», — объяснил источник РБК, добавив, что в понедельник глава Татарстана посетил Дагестан с «обратным дружеским визитом».
5 февраля в Дагестане состоялась одна из самых масштабных антикоррупционных операций за всю историю республики. В ходе нее сотрудники ФСБ провели обыски в домах и на рабочих местах временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, двух его заместителей — Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова. Все они впоследствии были задержаны. 6 февраля Следственный комитет предъявил им обвинения в хищении средств, выделенных из бюджета Дагестана для реализации социальных программ на территории региона, по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Всего, по данным следователей, ущерб бюджету из-за совершенных ими махинаций составил 95,8 млн руб.
После задержания высокопоставленных чиновников врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил местное правительство в отставку. Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики он тогда назначил Анатолия Карибова, который прежде занимал должность первого заместителя председателя правительства региона.
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