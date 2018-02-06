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Новости /  Политика /  Политика региона  

На должность премьера Дагестана выдвинули министра экономики Татарстана

6 февраля 2018 17:30
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Занимавший эту должность чиновник был задержан за хищение средств.
Как сообщает РБК, на рассмотрение дагестанского народного собрания на должность премьер-министра республики была предложена кандидатура министра экономики Татарстана Артема Здунова. На этот пост его выдвинул врио главы Дагестана Владимир Васильев, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя дагестанского парламента.

«Владимир Васильев внес кандидатуру Артема Здунова на должность председателя правительства Дагестана», — сказал собеседник агентства, добавив, что депутаты местного парламента будут рассматривать его кандидатуру на сессии народного собрания 7 февраля.

Информацию о том, что министр экономики Татарстана Артем Здунов станет врио премьер-министра Дагестана, РБК подтвердили два источника, близких к руководству северокавказской республики. «Васильев сильно ориентируется на Татарстан и, видимо, хочет изменить либо внедрить новые правила игры, по которым должны жить элиты региона», — считает один из собеседников РБК.

Еще в январе возможное назначение Здунова в Дагестане со ссылкой на собственный источник анонсировало издание Inkazan. Кроме того, 5 февраля, в день зачистки руководства Дагестана, республику посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. «Васильев уже ездил к Минниханову и жаловался, что качество кадров в Дагестане низкое. Тогда Минниханов предложил ему брать людей в Татарстане», — объяснил источник РБК, добавив, что в понедельник глава Татарстана посетил Дагестан с «обратным дружеским визитом».

5 февраля в Дагестане состоялась одна из самых масштабных антикоррупционных операций за всю историю республики. В ходе нее сотрудники ФСБ провели обыски в домах и на рабочих местах временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, двух его заместителей — Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова. Все они впоследствии были задержаны. 6 февраля Следственный комитет предъявил им обвинения в хищении средств, выделенных из бюджета Дагестана для реализации социальных программ на территории региона, по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Всего, по данным следователей, ущерб бюджету из-за совершенных ими махинаций составил 95,8 млн руб.

После задержания высокопоставленных чиновников врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил местное правительство в отставку. Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики он тогда назначил Анатолия Карибова, который прежде занимал должность первого заместителя председателя правительства региона.


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Комментарии



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6 февраля 2018  17:30
Занимавший эту должность чиновник был задержан за хищение средств.
На должность премьера Дагестана выдвинули министра экономики Татарстана
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