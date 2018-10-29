На "Самара Арене" Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с руководителями крупных предприятий и компаний региона
29 октября 2018 23:19
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В рамках встречи обсуждались дальнейшие перспективы развития ПФК "Крылья Советов" и футбола в Самарской области, передает пресс-служба ФК "КС".
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В рамках встречи обсуждались дальнейшие перспективы развития ПФК "Крылья Советов" и футбола в Самарской области. Политика региона
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