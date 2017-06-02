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На ПМЭФ 2017 делегация Самарской области провела ряд важных встреч, и установила множество деловых контактов

2 июня 2017 21:38
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Работа делегации Самарской области на втором дне ПМЭФ 2017 принесла региону сотни миллионов рублей инвестиций.
Главным событием пятницы стало выступление президента России Вадимира Путина на пленарном заседании, на котором присутствовал губернатор Самарской области.

С утра Николай Меркушкин и главный исполнительный директор ПАО «Роснефть» Игорь Сечин подписали соглашение о сотрудничестве между нефтегазовой компанией и Правительством Самарской области. В рамках соглашения «Роснефть» выделит 460 млн руб. на реализацию социально-значимых проектов в регионе. В частности, 360 млн руб. будет направлено на реконструкцию Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре. Дворец будет иметь три ледовые площадки –
основную, тренировочную и для игры в керлинг, универсальный спортзал, тренажерный и зал хореографии. Основные трибуны, располагающиеся асимметрично, будут вмещать 5500 зрителей. Во дворце будут проходить официальные спортивные мероприятия. Также проектом предусмотрены выдвижная сцена и трибуны-блитчеры. При их использовании зал превращается в большой амфитеатр, где будет удобно проводить массовые мероприятия, концерты.

Также глава региона провел встречу с Министром транспорта РФ Максимом Соколовым и Генеральным директором корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.

В конце дня Губернатор Самарской области прокомментировал итоги пленарного заседания форума и работу делегации Самарской области на ПМЭФ-2017. «Президент выступил с рядом инициатив по поддержке бизнеса. В течении двух-трех месяцев Правительство страны проработает все механизмы этой поддержки. Изменения очень важные для развития, как малого, так и среднего бизнеса, для улучшения инвестиционного климата в целом», - сказал глава региона.

Меркушкин рассказал и об итогах своих рабочих встреч. «С Максимом Юрьевичем Соколовым мы обсудили тему дорожного строительства, строительства Фрунзенского моста. Как он нам и обещал, выделение дополнительных 500 млн рублей на этот объект в ближайшее время будет одобрено Государственной думой. Кроме того, мы обсудили с ним возможность дополнительного финансирования строительства Фрунзенского моста».

На встрече с министром транспорта также обсудили обеспечение самарского метро новым подвижным составом. Меркушкин подчеркнул, что в ближайшие дни будет определено, в какой форме пройдет обновление парка техники. Вероятнее всего, будет заключен договор долгосрочного лизинга с минимальными платежами.

Главной темой встречи Николая Меркушкина с генеральным директором госкорпорации «Ростех» стала ситуация
на  «АвтоВАЗе», которую, по словам главы региона, Сергей Чемезов знает досконально. 

В рамках ПМЭФ-2017 Николай Меркушкин обсудил с президентом и председателем правления Сбербанка России Германом Грефом проект «GM АвтоВАЗ»  по выпуску новой модели Chevrolet Niva.

Напомним, когда предприятие выведет производство Chevrolet Niva нового поколения на полную мощность, оно будет выпускать до 120 тыс. автомобилей в год. Планируется, что объем производства составит около 100 млрд рублей. В настоящее
время ведется работа по предоставлению предприятию государственных гарантий. Гарантом, в частности, может стать «Сбербанк».

«Мы договорились, что на предприятии подготовят подробное обращение, и уже в середине июня будет встреча либо с Германом Оскаровичем Грефом, либо с его первым заместителем», - отметил губернатор, сообщает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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2 июня 2017  21:38
Работа делегации Самарской области на втором дне ПМЭФ 2017 принесла региону сотни миллионов рублей инвестиций.
На ПМЭФ 2017 делегация Самарской области провела ряд важных встреч, и установила множество деловых контактов
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