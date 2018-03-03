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На Медиафоруме Владимир Путин рассказал о ранней профориентации школьников

3 марта 2018 17:28
158
 Владимир Путин принял участие в работе V Медиафорума «Правда и справедливость», который проводится Общероссийским народным фронтом. Президент в течение двух часов отвечал на вопросы представителей региональных и местных средств массовой информации.

Вопрос: Во время своего Послания Вы упомянули о новом проекте «Билет в будущее». В связи с этим хотел бы спросить: как современные школьники со всей России смогут получить так называемый билет в будущее и что он им даст?

В.Путин: Во-первых, это просто одна из программ в дополнение к тому, что уже делается по этому направлению. В обязательную программу введён целый предмет «Технология», который направлен как раз на раннюю профориентацию.

Кроме этого, мы начали восстанавливать межшкольные объединения, где тоже происходит профориентация. Есть и возможность пройти подготовку в колледжах, в которых одновременно даётся и среднее образование.

То есть такой набор ранней профориентации, мер ранней профориентации возрастает. А то, о чём я говорил вчера и Вы сейчас вспомнили, – это дополнение к общим мерам, направленным на раннюю профориентацию школьников.

Что это такое? Мы предполагаем выделить на это один миллиард в текущем году, и где‑то около 100 тысяч школьников от 6‑го до 11‑го класса должны будут ‒ не должны, а если захотят, думаю, что многие захотят, пройти какую‑то стажировку в наших ведущих учреждениях, ведущих промышленных предприятиях, так чтобы ребятам было интересно, и наши ведущие предприятия могли бы сориентироваться по поводу того, кого бы они хотели видеть на своих производственных площадках.

После этой ранней ориентации будущий абитуриент мог бы поступить либо в колледж, либо в какое‑то среднее учебное заведение, либо в высшее с ориентацией уже на свою будущую профессию. Собственно говоря, на это эта инициатива и направлена. Если она пойдёт так, как мне бы хотелось, мы её расширим, будет не один миллиард в 2019 году, а больше, и будет не 100 тысяч школьников, а 200, 500 тысяч.

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Комментарии



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