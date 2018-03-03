На Медиафоруме Владимир Путин рассказал о ранней профориентации школьников
3 марта 2018 17:28
158
Вопрос: Во время своего Послания Вы упомянули о новом проекте «Билет в будущее». В связи с этим хотел бы спросить: как современные школьники со всей России смогут получить так называемый билет в будущее и что он им даст?
В.Путин: Во-первых, это просто одна из программ в дополнение к тому, что уже делается по этому направлению. В обязательную программу введён целый предмет «Технология», который направлен как раз на раннюю профориентацию.
Кроме этого, мы начали восстанавливать межшкольные объединения, где тоже происходит профориентация. Есть и возможность пройти подготовку в колледжах, в которых одновременно даётся и среднее образование.
То есть такой набор ранней профориентации, мер ранней профориентации возрастает. А то, о чём я говорил вчера и Вы сейчас вспомнили, – это дополнение к общим мерам, направленным на раннюю профориентацию школьников.
Что это такое? Мы предполагаем выделить на это один миллиард в текущем году, и где‑то около 100 тысяч школьников от 6‑го до 11‑го класса должны будут ‒ не должны, а если захотят, думаю, что многие захотят, пройти какую‑то стажировку в наших ведущих учреждениях, ведущих промышленных предприятиях, так чтобы ребятам было интересно, и наши ведущие предприятия могли бы сориентироваться по поводу того, кого бы они хотели видеть на своих производственных площадках.
После этой ранней ориентации будущий абитуриент мог бы поступить либо в колледж, либо в какое‑то среднее учебное заведение, либо в высшее с ориентацией уже на свою будущую профессию. Собственно говоря, на это эта инициатива и направлена. Если она пойдёт так, как мне бы хотелось, мы её расширим, будет не один миллиард в 2019 году, а больше, и будет не 100 тысяч школьников, а 200, 500 тысяч.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
3 марта 2018 17:28
Политика региона
157
3 марта 2018 17:15
Владимир Путин принял участие в работе V Медиафорума «Правда и справедливость», который проводится Общероссийским народным фронтом. Президент в течение... Политика региона
155
3 марта 2018 13:23
Путин на медиафоруме ОНФ в Калининграде рассказал о выделении почти 14 млрд руб. на медицину. Политика региона
191
Выборы 2018
27 февраля 2018 18:28
Известный бизнесмен Захар Смушкин родился в Санкт-Петербурге. Сегодня он является одним из самых богатых людей в своей сфере деятельности в России. Выборы 2018
103
21 февраля 2018 16:27
Виктор Кудряшов “Главой региона Дмитрием Азаровым поставлена задача, чтобы все дизайн-проекты были согласованы с жителями. Чиновники не будут принимать... Выборы 2018
333
1 февраля 2018 17:10
18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. В прошлом году в избирательном законодательстве произошли серьезные изменения, касающиеся... Выборы 2018
564
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
575
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
519
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1055
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
731
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
785
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
2139
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1398
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
681
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3831
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2209
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2647
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2547
Мероприятия