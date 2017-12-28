Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018, его место займет Алексей Сорокин
28 декабря 2017 15:26
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Алексей Сорокин является гендиректором оргкомитета ЧМ-2018.
«Сорокин будет выполнять функции и председателя оргкомитета, и нашего представителя в ФИФА. Работы еще много, но абсолютно уверен, что будет все подготовлено в срок и 30 мая передадим все документы в ФИФА», — сказал Мутко.
Двумя днями ранее, 25 декабря, Мутко говорил, что готов покинуть свой пост. «Решать будут глава государства, председатель правительства и наблюдательный совет. Но логика к этому диктует», — заявлял он (цитата по «Р-Спорт»). В тот же день он заявил, что временно приостанавливает работу в качестве президента Российского футбольного союза (РФС). Вице-премьер пояснил, что принял такое решение из-за обжалования решения Международного олимпийского комитета о его пожизненном отстранении от Олимпийских игр.
В ФИФА накануне заявили, что решение Мутко временно покинуть должность главы РФС не окажет влияния на организацию чемпионата мира. РБК направил запрос в ФИФА в связи с новым заявлением вице-премьера.
Сорокин ранее работал в департаменте физкультуры и спорта Москвы, в 2008–2010 годах был гендиректором Российского футбольного союза. В 2010 году он возглавил оргкомитет по подготовке к чемпионату мира-2018. Он также входит в совет ФИФА.
Мутко в среду также рассказал о ходе подготовки к чемпионату. По словам чиновника, «в среднем» работа выполнена на 80%, «а где-то — на 90%». Также он сказал, что ФИФА дала «высокую оценку» работе российского оргкомитета.
Финальная часть чемпионата мира по футболу в 2018 году пройдет с 14 июня по 15 июля будущего года.
РБК провел расследование и выяснил, что авиабилеты в города, где пройдут матчи чемпионата мира, в среднем подорожали на 230%. Так, больше всего, в 5,3 раза, подорожал перелет в Волгоград в дни проведения матчей.
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