Муниципальные служащие и главы муниципалитетов будут отчитываться о доходах и расходах губернатору
16 мая 2017 16:43
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В соответствии с этим законом, главы местных администраций, депутаты, члены выборных органов местного самоуправления, выборные должностные лица местного самоуправления и лица, замещающие другие муниципальные должности, обязаны предоставлять губернатору Самарской области сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные сведения о своих супругах и детях.
В настоящее время подобные сведения уже предоставляются государственными гражданскими служащими (сотрудниками областных министерств, департаментов) и лицами, замещающими государственные должности (председатель Правительства, областные депутаты, члены Правительства).
Проект закона Самарской области устанавливает порядок предоставления таких сведений: сроки, форму отчета, конкретизирует круг должностных лиц.
Помимо этого, законом утверждаются основания и порядок осуществления проверки сведений муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, а также их родственников о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на предмет достоверности и полноты представленных сведений по решению губернатора Самарской области, а также проверки на предмет соблюдения указанными лицами ограничений и запретов, установленных для соответствующих должностей.
В случае выявления каких либо нарушений по решению губернатора Самарской области могут применяться меры дисциплинарного воздействия вплоть до досрочного прекращения исполнения полномочий по соответствующей должности.
Принятие закона станет дополнительной мерой противодействия коррупции в органах местного самоуправления.
Принятие закона планируется до конца мая, сообщает прсс-служба облправитьельства.
Фото gpwood.ru
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