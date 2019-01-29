Москалькова предложила засчитывать матерям годы воспитания детей в трудовой стаж

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— Верхний возраст подлежит обсуждению, это может быть от 14 до 18 лет, — добавила она.Кроме того, омбудсмен считает, что женщинам нужно разрешить работать дистанционно, если такая необходимость возникала по семейным обстоятельствам и результат работы при этом не снижается.