Моряки предложили Путину изображать на кораблях портрет «непотопляемого» Виталия Мутко на удачу

«Наши корабли и так непотопляемые, трудно потопляемые. Прежде всего, это результат работы военных судостроителей и выучки экипажа», — сказал Путин. Также он выразил надежду, что это будет совершенствоваться и в дальнейшем.Отвечая на вопрос о «непотопляемости» самого Мутко, Путин признал, что вокруг вице-премьера ходят «много всяких разговоров и слухов». «Мы знаем, какая атака на Мутко предпринималась, и в этих условиях отправлять его на пенсию невозможно», — сказал президент, подчеркнув, что у Мутко «хороший потенциал».Мутко, который ранее курировал спорт, туризм и молодежную политику, получил в новом правительстве широкие полномочия. Он будет отвечать за сферы ЖКХ, строительства, развитие регионов, жилищную политику, сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией, а также национальную политику и национальные отношения.Мутко стал антилидером в списке новых вице-премьеров, отмечал гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.