"Морская блокада России"? А эскадру у берегов Америки не желаете?
1 октября 2018 20:53
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Министр внутренних дел США Райан Зинке, выступая в Питтсбурге, сделал заявление. По его мнению, США "не исключают возможности морской блокады России". Что ж, это радует: наконец-то американские политики перестали лукавить и маскировать собственные экономические интересы, обвиняя нашу страну в "аннексии Крыма и посягательстве на территориальную целостность Украины".
Заместитель помощника (спасибо, что не гардеробщица) госсекретаря США Сандра Оудкирк на энергетической конференции высказалась ещё яснее: "Мы хотим продавать наш газ по всему миру, везде, где цена конкурентоспособна. Для этого нам, безусловно, необходимо будет иметь дело с оптимизацией стоимости регазификации, сжижения газа и хранения", — заявила Оудкирк. Другого способа "оптимизации стоимости", помимо вытеснения главного конкурента, Запад, судя по всему, не нашёл.
С какой целью мистер Зинке грозит "морской блокадой РФ" — понятно. Другой вопрос, на каком основании ВМС США в принципе могут блокировать экспорт российских энергоносителей. Там ведь так любят говорить про "международное право", которое Москва якобы нарушила. Только вот если вспомнить примеры вмешательства США в дела других стран за последние десятилетия, то повод всегда один и тот же: "угроза национальной безопасности". Этой формулировкой Белый дом и его "Майклы Бомы" оправдывают любую агрессию. И в случае с блокировкой поставок наших энергоресурсов в другие страны — могут также использовать сей аргумент. Заявят, допустим, будто Россия перевозит в танкере Svet оружие для ЧВК в Африке. Угроза нацбезопасности! Элементарными вопросами: а в чём именно выражается "угроза" на столь большом географическом отдалении, политики и медиаэксперты, два года скармливающие пастве байки о "российском вмешательстве в выборы", задаваться не будут. "Русская угроза" — и всё тут.
При этом только завзятый лицемер будет утверждать, что морская блокада нам не повредит. Я не буду проводить аналогию с Кубой-1962, но давайте признаем: российская экономика напрямую зависит от экспорта углеводородов, и в этом Зинке абсолютно прав. Решится ли на такой отчаянный шаг Америка — или это ещё один метод психологического давления? Мол, не хотите лишиться главного источника дохода — идите на уступки. Тут Штаты прибегают к последнему, силовому аргументу, поскольку предыдущие, по мнению любого неангажированного аналитика, лишь помогают России развивать импортозамещение. Официальным "яблоком раздора" и главной причиной всевозможных санкций является Крым. Действительной — экономические интересы, которые всегда были и будут приоритетными при давлении на другие государства. И новым витком обострения Запад сам загоняет себя в тупик, закрывая любые возможности для переговоров. Да и что мы ему можем предложить для прекращения, наконец, санкционного шантажа и угроз в сторону России? Компромиссы в сирийском вопросе? Но он и так уже успешно решается в треугольнике Москва — Анкара — Тегеран. И "атлантисты" рискуют сломать и так перегнутую палку: в Кремле (а также Пекине, Берлине, Исламабаде…) ещё сильнее задумаются, а стоит ли вести переговоры с шантажистом, аппетиты которого только растут?
Так что заявление Райана Зинке, если оно согласовано с руководством и не является самодеятельностью министра, слишком смелое, чтобы, как говорят по-английски, come true. Ведь даже его регулярно эпатирующий шеф Трамп должен понимать последствия. Морская блокада России — повод объединиться с другим соперником на внешнеполитической арене — Китаем. Думают ли об этом спичрайтеры американских политиков, или это сознательные и последовательные шаги "агентов Кремля в США", чтобы ещё сильнее сблизить КНР и РФ? Поэтому остаётся надеяться, что это всего лишь осеннее обострение.
А что, недавний визит Петра Порошенко мог стать тому причиной: команда Трампа подхватила "украинский вирус", и выверенные политические решения сменились киевским балаганом. Но история свидетельствует, что Россия умеет находить эффективные средства от таких "вирусов". К примеру, осенью 1863 года в разгар гражданской войны в США (что гражданская война, пускай и холодная, внутри них происходит и сейчас — никто даже не спорит) военно-морской флот России совершил рейд к берегам Америки, создав угрозу перекрытия торговых путей для недружественных на тот момент Англии, Франции и Австрии. Кстати, и повод имеется: 155-летие той экспедиции. Так что у России есть чем остудить горячие головы на том берегу Атлантики. А то они не только "морскую блокаду" устроят, но и в стиле Джен Псаки подгонят 6-й флот к берегам Белоруссии, чтобы сокрушить нашу экономику прекращением импорта белорусских креветок.
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Комментарии
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С какой целью мистер Зинке грозит "морской блокадой РФ" — понятно. Другой вопрос, на каком основании ВМС США в принципе могут блокировать экспорт... Политика региона
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