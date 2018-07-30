Минюст решил не запрещать должникам по алиментам сдавать на права

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Глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов 23 июля заявлял, что Минюст занимается разработкой данного законопроекта. По его словам, сейчас служба может временно лишать должников водительских прав. Аристов отметил, что эти ограничения позволили взыскать с неплательщиков более 1,3 млрд руб. в 2017 году, а с начала 2018 года — 733,5 млн руб.