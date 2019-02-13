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Минюст предложил обязать родителей содержать детей-студентов

13 февраля 2019 15:26
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Эти алименты родители должны будут выплачивать совершеннолетним трудоспособным детям, обучающимся на дневных отделениях вузов.
Министр юстиции Александр Коновалов предложил ввести минимальный размер алиментов, которые родители должны будут выплачивать своим совершеннолетним трудоспособным детям, которые обучаются по очной форме в вузах и других образовательных учреждениях, передает РБК. Об этом он заявил в ходе правительственного часа в Совете Федерации, запись его выступления размещена на сайте верхней палаты парламента.

По его словам, такая норма должна быть закреплена в сфере семейного законодательства и законодательства о детстве. В числе предложений:

- уточнить права и законные интересы ребенка;
- установить минимальный размер алиментов;
- установить обязанность родителей содержать совершеннолетних трудоспособных детей, обучающихся по очной форме в организациях, имеющих лицензии на образовательную деятельность.

Что должны будут делать родители студентов-очников, работающих параллельно с учебой, автор инициативы не уточнил.

РБК направил запросы в пресс-службу Министерства юстиции и пресс-службу Федерального агентства по делам молодежи.

Действующий Семейный кодекс обязывает родителей содержать детей до их совершеннолетия.

Это не в первый раз, когда в правительстве выдвигают подобную инициативу. В 2015 году с предложением предоставить право студентам-очникам на получение алиментов от своих родителей выступил депутат Госдумы шестого созыва, член партии «Единая Россия» Мамед Абасов. Он уточнил, что на такую помощь должны рассчитывать молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Инициативу в итоге не поддержали.


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Комментарии



Политика региона
13 февраля 2019  15:26
Эти алименты родители должны будут выплачивать совершеннолетним трудоспособным детям, обучающимся на дневных отделениях вузов.
Минюст предложил обязать родителей содержать детей-студентов
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