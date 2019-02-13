Минюст предложил обязать родителей содержать детей-студентов
13 февраля 2019 15:26
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По его словам, такая норма должна быть закреплена в сфере семейного законодательства и законодательства о детстве. В числе предложений:
- уточнить права и законные интересы ребенка;
- установить минимальный размер алиментов;
- установить обязанность родителей содержать совершеннолетних трудоспособных детей, обучающихся по очной форме в организациях, имеющих лицензии на образовательную деятельность.
Что должны будут делать родители студентов-очников, работающих параллельно с учебой, автор инициативы не уточнил.
РБК направил запросы в пресс-службу Министерства юстиции и пресс-службу Федерального агентства по делам молодежи.
Действующий Семейный кодекс обязывает родителей содержать детей до их совершеннолетия.
Это не в первый раз, когда в правительстве выдвигают подобную инициативу. В 2015 году с предложением предоставить право студентам-очникам на получение алиментов от своих родителей выступил депутат Госдумы шестого созыва, член партии «Единая Россия» Мамед Абасов. Он уточнил, что на такую помощь должны рассчитывать молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Инициативу в итоге не поддержали.
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