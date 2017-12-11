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По словам министра, в этом случае одному из близнецов «достанется» выплата на первенца, а другому — выплаты из материнского капитала.
Минтруд объяснил порядок выплат на первенца при рождении близнецов
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Минтруд объяснил порядок выплат на первенца при рождении близнецов

11 декабря 2017 16:43
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По словам министра, в этом случае одному из близнецов «достанется» выплата на первенца, а другому — выплаты из материнского капитала.
Как сообщает РБК, ежемесячная выплата, обещанная президентом России Владимиром Путиным семьям, в которых в 2018 году родится первый ребенок, в случае рождения близнецов «достанется» тому из детей, кто появится на свет первым, разъяснил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

«По двойне и по тройне — как мы понимаем, что дети одновременно не рождаются, даже если это двойня, то кто-то появляется первым, кто-то вторым, и первый получает [выплаты] на первого ребенка», — сказал Топилин, выступая на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва говорила РБК, что тем, у кого родились двойняшки или тройняшки, «придется доказывать, что у них не один ребенок, а три и выплаты им нужны на троих детей».

В конце ноября Путин предложил с 2018 года выплачивать семьям, в которых родился первенец. Соответствующие законы Госдума и Совет Федерации планируют принять уже в ближайшие дни. Ожидается, что средняя по России сумма выплаты на первенца составит порядка 10,5 тыс. руб. в месяц, при этом получат ее только те семьи, где доход на человека окажется не более чем в полтора раза выше величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в том или ином регионе России за второй квартал предыдущего года.

«Думаю, что справедливо в первую очередь поддержать тех, кто действительно нуждается», — сказал Путин.

Второй из близнецов, по словам Топилина, принесет семье право на получение материнского капитала. Такую программу Путин предложил продлить до 2021 года, разрешив к тому же ежемесячно выплачивать нуждающимся семьям часть средств этого капитала. По словам президента, эта мера позволит использовать материнский капитал для оплаты расходов на уход за ребенком начиная с двухмесячного возраста, а также для оплаты детсадов.

«То, что касается тройни... У нас есть мера по поддержке третьего ребенка, если это регионы, которые находятся с коэффициентом рождаемости ниже двух, это уже 60 регионов», — отметил Топилин (цитата по «РИА Новости»).

В середине июня Путин призвал власти не «жадничать», проводя политику, направленную на стимуляцию рождаемости. Заявление президента прозвучало на фоне ухудшения демографической ситуации в стране: по итогам января—сентября 2017 года естественная убыль населения России, по данным Росстата, составила 106,2 тыс. человек, тогда как по итогам первых семи месяцев 2016-го число родившихся превышало число умерших на 18,2 тыс. человек.

В конце сентября глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал демографическую ситуацию в России одной из тяжелейших в мире, предупредив, что в ближайшие 5–6 лет Россия будет ежегодно терять примерно 800 тыс. человек, относимых статистикой к трудоспособному населению.



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Комментарии



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11 декабря 2017  16:43
По словам министра, в этом случае одному из близнецов «достанется» выплата на первенца, а другому — выплаты из материнского капитала.
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