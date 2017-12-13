Минстрой рассчитывает на снижение ипотечных ставок в России до 6%

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Министр отметил, что для семей, где второй ребенок появится в 2018 году, субсидию будут давать три года. Для семей с тремя и более детьми — пять лет.«Мы рассчитываем, что в течение пяти лет поэтапно ключевая ставка ЦБ будет снижаться, в связи с этим будет снижаться ипотечная ставка. В конечном итоге мы выйдем на 6%, которые уже не нужно будет субсидировать», — отметил он.Согласно опросам, около 620 тыс. семей с двумя и более детьми в случае снижения процентной ставки будут готовы идти в ипотеку.Ранее субсидировать молодым семьям процентную ставку по ипотеке предложил президент России Владимир Путин.