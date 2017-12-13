Я нашел ошибку
Главные новости: 
Елку украсили открытками с пожеланиями ребят из самарских детских домов, социальных приютов и реабилитационных центров.
В Самаре стартовала десятая благотворительная акция «Елка желаний»
В Самаре запланировано открытие двух новых детских садов: информация о постановке ребенка в очередь и распределении свободных мест
В Самаре запланировано открытие двух новых детских садов: информация о постановке ребенка в очередь и распределении свободных мест
Программа совещания предусматривает презентацию лучших практик добровольчества, реализуемых на территории Приволжского федерального округа и Самарской области.
В Самаре пройдет семинар по вопросам внедрения стандарта поддержки волонтерства
Согласно опросам, около 620 тыс. семей с двумя и более детьми в случае снижения процентной ставки будут готовы идти в ипотеку.
Минстрой рассчитывает на снижение ипотечных ставок в России до 6%
В программе мероприятия запланировано участие почетных гостей, представителей мусульманской религиозной организации Самары, а также выступления творческих коллективов национальных общественных объединений Самары.
Мусульманская религиозная организация Самары отметит 50-летие мечети
Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.
За ложный звонок о заминировании станции метро «Победа» житель Чапаевска попал под уголовное дело
Огромное количество выявленных в этой сфере проблем носят управленческий характер.
ОНФ разработал «Народный стандарт качества работы поликлиник»
Согласно данным Роспотребнадзора, экспертиза показала, что подарки были произведены в конце ноября - начале декабря 2017 года. Реальный срок их годности истекает в середине февраля 2018 года. Соответствующая информация размещена на коробках, из которых пр
Техническая ошибка подрядчика стала причиной неправильной маркировки детских новогодних подарков в Новокуйбышевске
сегодня  Среда, 13 декабря, 21:29
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 13/12:
USD 58.84
-0.39
EUR 69.3
-0.5
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Минстрой рассчитывает на снижение ипотечных ставок в России до 6%

13 декабря 2017 19:34
107
Согласно опросам, около 620 тыс. семей с двумя и более детьми в случае снижения процентной ставки будут готовы идти в ипотеку.
Как сообщает газета "Известия", субсидирование государством ставки сверх 6% годовых по ипотеке для семей, с 2018 года родивших второго или третьего ребенка, будет рассчитано на срок до пяти лет. После этого российские власти рассчитывают на снижение ипотечных ставок до 6%, сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в эксклюзивном интервью «Известиям».

Министр отметил, что для семей, где второй ребенок появится в 2018 году, субсидию будут давать три года. Для семей с тремя и более детьми — пять лет.

«Мы рассчитываем, что в течение пяти лет поэтапно ключевая ставка ЦБ будет снижаться, в связи с этим будет снижаться ипотечная ставка. В конечном итоге мы выйдем на 6%, которые уже не нужно будет субсидировать», — отметил он.

Согласно опросам, около 620 тыс. семей с двумя и более детьми в случае снижения процентной ставки будут готовы идти в ипотеку.

Ранее субсидировать молодым семьям процентную ставку по ипотеке предложил президент России Владимир Путин. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
13 декабря 2017  19:34
Согласно опросам, около 620 тыс. семей с двумя и более детьми в случае снижения процентной ставки будут готовы идти в ипотеку.
Минстрой рассчитывает на снижение ипотечных ставок в России до 6%
Согласно опросам, около 620 тыс. семей с двумя и более детьми в случае снижения процентной ставки будут готовы идти в ипотеку.   Политика региона
106
13 декабря 2017  16:17
Размер ежемесячной выплаты в 2018 году составит от 644 до 1 160 рублей в зависимости от категории льготника.
Ветеранам труда Самарской области, чья пенсия ниже 13,5 тыс. рублей, будет назначена ежемесячная социальная выплата
Размер ежемесячной выплаты в 2018 году составит от 644 до 1 160 рублей в зависимости от категории льготника.  Политика региона
321
13 декабря 2017  16:16
Размер ежемесячной денежной выплаты на третьего и каждого последующего ребенка до 3 лет в 2018 году составит 10328 руб.
В области установлен размер ежемесячной денежной выплаты на третьего и каждого последующего ребенка
 Размер ежемесячной денежной выплаты на третьего и каждого последующего ребенка до 3 лет в 2018 году составит 10328 руб.   Политика региона
321
Весь список
Выборы 2018
11 сентября 2017  11:52
В Самарской области Итоговая явка на выборах составила 27,39%
В Самарской области итоговая явка на выборах составила 27,39%
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
1975
16 июня 2017  15:05
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1373
15 мая 2017  15:17
Михеев
Вадим Михеев: «В ЦИК постановили отменить избирательное крепостное право — Самарский регион готов к изменениям».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1296
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5499
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2030
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8945
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2683
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10438
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3064
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2517
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1661
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2034
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1921
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1614
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3251
Весь список

Мероприятия
В ДК «Металлург» состоится творческая встреча с артистом Виктором Мирным
В Самаре наградили победителей творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова
В музее Алабина откроется новогодняя выставка-ярмарка «Сделано в Самаре»
Весь список
Популярное
за сегодня

В Новокуйбышевске дети получили просроченные подарки. Дмитрий Азаров потребовал заменить все подарки в регионе

507

В области установлен размер ежемесячной денежной выплаты на третьего и каждого последующего ребенка

320
за неделю

В Самаре на улице Стара-Загора водитель трамвая сбил девушку, перебегавшую пути в неустановленном месте

1689

В Нефтегорском районе "шестерка" на скорости опрокинулась в кювет, погибла пассажирка машины

1617
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда