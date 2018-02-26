Минстрой России: С 2019 года проекты с госучастием будут проходить обязательный аудит обоснования инвестиций
26 февраля 2018 15:26
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По поручению Правительства РФ Минстрой России разработал изменения в законодательство, направленные на внедрение обязательного технологического и ценового аудита (ТЦА) обоснования инвестиций проектов с государственным участием. Об этом в конце минувшей рабочей недели, 22 февраля, на совещании сообщил замглавы ведомства Хамит Мавлияров в рамках рабочей поездки в Самару. Об этом сообщает Александр Баландин в Твиттере.
Как пояснил Хамит Давлетярович, перед принятием решения о строительстве объекта за счёт бюджетных средств, застройщик в обязательном порядке должен будет подготовить обоснование инвестиций – документацию, которая будет включать в себя в том числе проект задания на архитектурно-строительное проектирование объекта и содержать краткое описание инвестпроекта, сообщает zanostroy.ru.
Требования к составу и содержанию обоснования инвестиций устанавливаются Правительством РФ. В состав включаются сведения об основных архитектурных, технологических, конструктивных, объёмно-планировочных и инженерно-технических решениях, а также обоснование предполагаемой предельной стоимости строительства или реконструкции объекта. Кроме того, в документе должна содержаться информация о технологическом и инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, проект организации строительства, задание на проектирование и перечень мероприятий по охране окружающей среды, обеспечению пожарной безопасности, соблюдения требований энергетической эффективности зданий.
Все отражённые в обосновании инвестиций решения будут оцениваться на предмет их экономической эффективности и соответствия современному уровню развития техники и технологий.
Срок проведения ТЦА не должен превышать 32 рабочих дня в зависимости от сложности объекта строительства. В заключении ТЦА должны содержаться экспертная оценка и выводы о возможности оптимизации выбранных решений, основного технологического оборудования, а также планируемых к применению строительных и отделочных материалов, сокращения сроков и стоимости строительства в целом и отдельных его этапов. После этого будет приниматься решение о целесообразности строительства объекта. Материалы обоснования инвестиций и результаты его аудита разместят в единой базе, на основе которой создается электронный портал для общественного обсуждения указанных материалов.
«Обоснование инвестиций и его аудит – мера, которая позволит добиться оптимизации затрат на проектирование и строительство объекта без снижения качества и при сохранении безопасности строительства», – отметил господин Мавлияров.
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