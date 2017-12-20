Минстрой РФ предлагает продлить программу расселения аварийного жилья на 3-4 года

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"В случае, если такое решение будет принято, вполне можно будет дальше на три - четыре года продлить деятельность Фонда ЖКХ, но эти наработки предстоит обсуждать", - сказал Мень.Программу переселения людей из аварийного жилья реализует Фонд содействия реформированию ЖКХ (Фонд ЖКХ), расселяется аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2012 года. В большинстве регионов программу завершили в этом году.Мень отметил, что ведомство работает над предложениями по созданию постоянного механизма переселения граждан из аварийного жилья с применением средств федерального бюджета.По словам министра, за время реализации программы новые квартиры получили более 1 млн человек. Сейчас работа фонда продлена до 2018 года, в целом исполнение программы составляет 98%, сказал он.