Минстрой РФ предлагает продлить программу расселения аварийного жилья на 3-4 года
20 декабря 2017 21:38
165
"В случае, если такое решение будет принято, вполне можно будет дальше на три - четыре года продлить деятельность Фонда ЖКХ, но эти наработки предстоит обсуждать", - сказал Мень.
Программу переселения людей из аварийного жилья реализует Фонд содействия реформированию ЖКХ (Фонд ЖКХ), расселяется аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2012 года. В большинстве регионов программу завершили в этом году.
Мень отметил, что ведомство работает над предложениями по созданию постоянного механизма переселения граждан из аварийного жилья с применением средств федерального бюджета.
По словам министра, за время реализации программы новые квартиры получили более 1 млн человек. Сейчас работа фонда продлена до 2018 года, в целом исполнение программы составляет 98%, сказал он.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
20 декабря 2017 23:30
Законопроект согласован с профильными региональными ведомствами. Политика региона
304
20 декабря 2017 22:45
Документ расширяет круг лиц, обязательно подлежащих дактилоскопированию. Политика региона
280
20 декабря 2017 22:23
Президент РФ также потребовал установить предельные параметры изменения жилищных платежей. Политика региона
266
Выборы 2018
11 сентября 2017 11:52
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
1999
16 июня 2017 15:05
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1390
15 мая 2017 15:17
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1321
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5643
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2101
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9031
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2727
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10545
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3115
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2645
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1699
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2081
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1976
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1652
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3289
Мероприятия