Минприроды разрешило строить дороги в зеленых поясах вокруг крупных городов
25 августа 2017 23:36
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Согласно документу, создание объектов капитального строительства в зеленых поясах запрещено, однако предусмотрены исключения. Они касаются автомобильных дорог и железнодорожных линий, линий связи. В порядке исключения также разрешается возводить гидротехнические сооружения, строить объекты здравоохранения, образования и физкультурно-туристические комплексы.
Документ запрещает размещать в зеленых поясах радиоактивные вещества и отходы, объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, организовывать там фермы, склады ядохимикатов и минеральных удобрений, а также добывать полезные ископаемые.
Зеленые зоны были утверждены в июле 2016 года. Согласно закону, на территориях, на которых располагаются леса и территории зеленого фонда, прилегающие к лесам, может быть создан лесопарковый комплекс. Включение тех или иных территорий будет определяться субъектом России.
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