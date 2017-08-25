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Новости /  Политика /  Политика региона  

Минприроды разрешило строить дороги в зеленых поясах вокруг крупных городов

25 августа 2017 23:36
86
Согласно документу, создание ​объектов капитального строительства в зеленых поясах запрещено, однако предусмотрены исключения. Они касаются автомобильных дорог и железнодорожных линий, линий связи.
Как информирует РБК, в зеленых поясах вокруг крупных российских городов будет разрешено проводить автомобильные дороги и железнодорожные пути. Это следует из приказа Минприроды.

Согласно документу, создание ​объектов капитального строительства в зеленых поясах запрещено, однако предусмотрены исключения. Они касаются автомобильных дорог и железнодорожных линий, линий связи. В порядке исключения также разрешается возводить гидротехнические сооружения, строить объекты здравоохранения, образования и физкультурно-туристические комплексы.

Документ запрещает размещать в зеленых поясах ​радиоактивные вещества и отходы, объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, организовывать там фермы, склады ядохимикатов и минеральных удобрений, а также добывать полезные ископаемые.

Зеленые зоны были утверждены в июле 2016 года. Согласно закону, на территориях, на которых располагаются леса и территории зеленого фонда, прилегающие к лесам, может быть создан лесопарковый комплекс. Включение тех или иных территорий будет определяться субъектом России.


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Комментарии



Политика региона
25 августа 2017  23:36
Согласно документу, создание ​объектов капитального строительства в зеленых поясах запрещено, однако предусмотрены исключения. Они касаются автомобильных дорог и железнодорожных линий, линий связи.
Минприроды разрешило строить дороги в зеленых поясах вокруг крупных городов
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