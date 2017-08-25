Минприроды разрешило строить дороги в зеленых поясах вокруг крупных городов

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Согласно документу, создание ​объектов капитального строительства в зеленых поясах запрещено, однако предусмотрены исключения. Они касаются автомобильных дорог и железнодорожных линий, линий связи. В порядке исключения также разрешается возводить гидротехнические сооружения, строить объекты здравоохранения, образования и физкультурно-туристические комплексы.Документ запрещает размещать в зеленых поясах ​радиоактивные вещества и отходы, объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, организовывать там фермы, склады ядохимикатов и минеральных удобрений, а также добывать полезные ископаемые.Зеленые зоны были утверждены в июле 2016 года. Согласно закону, на территориях, на которых располагаются леса и территории зеленого фонда, прилегающие к лесам, может быть создан лесопарковый комплекс. Включение тех или иных территорий будет определяться субъектом России.