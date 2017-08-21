Минобороны приостановило продажу части Лосиного Острова под застройку
21 августа 2017 22:42
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Приостановили тендеры
Военный холдинг «Гарнизон» (бывший «Оборонсервис») должен приостановить продажу непрофильного имущества «до особого распоряжения». Об этом попросил временно исполняющий должность директора департамента имущественных отношений Минобороны Михаил Сапунов врио гендиректора «Гарнизона» Ларису Левину. Соответствующее письмо Сапунова на имя Левиной от 17 августа есть в распоряжении РБК. Просьба связана с устным указанием первого замминистра обороны Руслана Цаликова, отметил начальник имущественного департамента.
Левина сказала РБК, что находится в отпуске и письмо еще не видела. Сапунов назвал документ «внутренней перепиской» и добавил, что внутреннюю информацию комментировать не будет. Решение о приостановке продажи непрофильного имущества Минобороны не связано с планами по продаже части Лосиного Острова, подчеркнул чиновник Минобороны.
РБК отправил запрос в оборонное ведомство с просьбой пояснить мотивы приостановки продажи активов.
У «Гарнизона» есть восемь субхолдингов: это компании «Авиаремонт», «Спецремонт», «Ремвооружение», «Оборонстрой», «Агропром», «Оборонэнерго», «Военторг», «Славянка». В их управлении находятся 160 предприятий. Отдел недвижимости «Гарнизона» выявляет непрофильные активы этих предприятий (которые не используются в их основной деятельности), отметил источник РБК, близкий к холдингу. А экспертный совет «Гарнизона» принимает решение об «адекватности выполненной рыночной оценки», добавил собеседник РБК.
Продажа Лосиного Острова
В понедельник стало известно, что у «Гарнизона» были планы выставить на продажу 159 га на улице Вешних Вод на северо-востоке столицы за 30 млрд руб., сообщала газета «Коммерсантъ». Треть этой территории занимает природоохранная зона национального парка «Лосиный Остров».
Балансодержателем участка и недвижимости на нем является подведомственное Минобороны «Главное управление обустройства войск» (дочка «Оборонстроя»). По данным одного из собеседников газеты, на улице Вешних Вод находится 110 зданий, в том числе арсенал XIX века.
Оператором торгов может стать Агентство по госзаказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Татарстана, сообщил «Коммерсантъ». По его информации, за эту сделку агентство может получить около 60 млн руб. В распоряжении РБК имеется недатированное «извещение-документация», подписанное Ларисой Левиной, где сказано, что предельная цена договора на проведение торгов — 65 млн руб.
Закон «О закупках» предусматривает наличие конкурсной процедуры при отборе поставщиков услуг — по принципу наименьшей стоимости. Согласно постановлению правительства, организовывать продажу госимущества в электронной форме могут шесть юридических лиц. Закупка у единственного поставщика возможна в случаях, когда стоимость приобретаемой продукции небольшая и использование иных способов закупки нецелесообразно либо закупаемая продукция есть только у какого-либо конкретного поставщика, а также если возникла срочная потребность в определенной продукции.
Фото: Сергей Петров / ТАСС
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