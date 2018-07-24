Министр здравоохранения РФ и глава региона дали старт заседанию стратегической сессии «Сбережение народа» в Самаре

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Открывая заседание, руководитель Минздрава особо отметила, что сегодня перед Россией стоят серьезные задачи, обусловленные демографическим прогнозом.Чтобы справиться с вызовами времени, необходима системная работа на всех уровнях. В своем докладеобозначила основные задачи развития медицины, на решение которых направлены принимаемые федеральные программы. Прежде всего, это комплексная профилактика, качество, доступность и комфортные условия получения медицинской помощи, а также внедрение современных информационных технологий.Вероника Скворцова особо напомнила, что приоритетная цель, обозначенная Президентом РФ Владимиром Путиным – повышение продолжительности жизни людей: к 2024 году – до 78, а к 2030-му – до 80 лет.Очень важным фактором для повышения продолжительности жизни является снижение младенческой смертности. Вероника Скворцова высоко оценила результаты Самарской области, где с 2017 г. и по сегодняшний день материнская смертность равна нулю, а младенческая – значительно ниже среднего показателя по стране.«В Самарской области есть все для того, чтобы справиться с поставленными целями. Необходимо сконцентрировать силы и правильно расставить приоритеты», – подытожила Вероника Скворцова.Глава регионапоблагодарил Министра здравоохранения РФ за участие в работе сессии и внимание к области в целом. «Нам очень важно не ошибиться в выборе целей», – добавил он и подчеркнул, что при разработке стратегии будет учтен и лучший опыт других регионов.Руководитель Самарской области озвучил основные задачи по усовершенствованию работы системы здравоохранения региона. По направлению, касающемуся поддержки детства, по словам главы региона, необходимо добиться снижения детской смертности еще на 10%, направить 1 млрд руб. в 2019–2020 гг. на ремонт и оснащение детских поликлиник, а также создать за ближайшие два года 4 тыс. мест в детских садах.Не менее значимой для региона задачей является повышение качества оказания медицинской помощи при лечении болезней системы кровообращения. Ведь по статистике именно такие заболевания лидируют среди причин смертности населения.Для решения этой задачи необходимо укреплять материально-техническую базу областной кардиослужбы, в частности, достроить и запустить «Клинику Сердца»в Самаре. Также среди первоочередных целей глава региона назвал реконструкцию кардиологического отделения тольяттинской больницы №2, открытие рентгенохирургического отделения в ЦГБ Сызрани и оснащение новым, современным оборудованием еще одиннадцати профильных отделений.Хорошим подспорьем в работе по повышению качества медицинского должно стать создание телемедицинской информационной системы «Кардиологический кластер Самарской области», а также внедрение разработок Центра прорывных технологий СамГМУ.Другим важным направлением работы является ранее выявление онкозаболеваний и их эффективное лечение. Дмитрий Азаров подчеркнул, что ряд мероприятий по нему включен в региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Среди них укрепление и переоснащение онкоцентра и диагностических служб поликлиник, создание в Тольятти специализированного центра на базе клинической больницы №5, повышение выявляемости онкологических заболеваний на ранних стадиях, а также снижение смертности от них на 6,5%.В завершение Глава региона подчеркнул, что работа по созданию современных медицинских центров в рамках механизма государственно-частного партнерства обязательно продолжится. В Самарской области уже реализовано 27 таких проектов, а это более 15 млрдчастных инвестиций и более 2 тыс. новых рабочих мест. Это один из лучших показателей в стране. В настоящее время в стадии реализации находятся еще 12 проектов, в стадии рассмотрения – еще более десяти.Кроме того в Самарской области продолжиться развитие различных форм и способов поддержки материнства и детства. В настоящее время на территории области действуют 28 видов поддержки, которые оказываются 100 тысячам семей. В 2016 году на эти цели было выделено 5,4 млрд рублей, в 2017 году – 6 млрд рублей, на 2018 год запланированы средства в сумме 6,9 млрд рублей.Приоритеты расставлены и по другим важным направлениям, среди которых укрепление здоровья работающего населения, повышение охраны труда, пропаганда здорового образа жизни и поддержка пожилых людей.В среду, 25 июля, работа стратегической сессии «Сбережение народа» будет продолжено: будет работать 4 секции по следующим направлениям: «Социально-демографическое развитие Самарской области: инновационные технологии и новые форматы работы», «Доступная и качественная медицина в Самарской области», «IT-медицина – новое направление в медицинской науке и практике», «Цифровое здравоохранение».С июля по сентябрь в Самарской области запланировано проведение семи тематических сессий. Результатом работы каждой из них станут предложения для включения в стратегию развития региона, носящую название «Стратегия лидерства». Участие в сессиях принимают чиновники регионального и федерального уровня, депутаты, общественники, бизнесмены, специалисты самого высокого класса и обычные граждане.18 июля прошла первая тематическая стратегическаясессия «Новое качество жизни», на которой обсудили вопросы ЖКХ, строительства, благоустройства, взаимодействия собственников квартир с управляющими компаниями, тему обращения с бытовыми отходами.Инициатором привлечения к работе над стратегией широкого круга общественности стал Глава региона Дмитрий Азаров, который неоднократно заявлял, что без учета мнения граждан невозможно разработать качественный рабочий план действий, передает пресс-служба облправительства.