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Новости /  Политика /  Политика региона  

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев провел заседание Государственного антинаркотического комитета

7 марта 2018 14:53
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На мероприятии были обсуждены меры по противодействию легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также сильнодействующих веществ. Кроме того, члены Комитета уделили внимание вопро
Сегодня в МВД России под председательством Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева состоялось заседание Государственного антинаркотического комитета. На мероприятии были обсуждены меры по противодействию легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также сильнодействующих веществ. Кроме того, члены Комитета уделили внимание вопросам профилактической работы в данной сфере.

Открывая заседание, Владимир Колокольцев подчеркнул значимость рассматриваемых проблем и напомнил о том, что две недели назад Президентом Российской Федерации подписан Указ о внесении изменений в Стратегию государственной антинаркотической политики. Обновленная редакция документа предусматривает, в том числе, комплекс мер по подрыву экономических основ наркопреступности.

Глава МВД России отметил, что эффективность принимаемых мер во многом зависит от качества межведомственного взаимодействия, в первую очередь, на этапе формирования доказательственной базы: «Для распространения опыта выявления и расследования таких преступлений во всех федеральных округах при участии Росфинмониторинга и Генпрокуратуры проведены семинары-совещания. При этом акцент был сделан на тактике и методах документирования подобных фактов, а также привлечении возможностей Федеральной службы по финансовому мониторингу».

Другой приоритетной задачей является организация профилактической работы по снижению спроса на наркотики, прежде всего в целях формирования у подростков и молодежи психологического иммунитета к их потреблению. «По итогам прошлого года здесь удалось добиться определенных положительных результатов. Количество несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения, сократилось более чем на треть. Вместе с тем наркозависимость остается одним из основных факторов, провоцирующих криминальное поведение. Так, почти каждый десятый из числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности в минувшем году, имел диагноз «наркомания», - привел статистические данные Министр.

Участники мероприятия пришли к единому мнению, что решение этой проблемы требует комплексного подхода как со стороны органов государственной власти, так и институтов гражданского общества. В таком формате сотрудничества имеется значительный потенциал для дальнейшего наращивания усилий, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.




Фото:   пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
 
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