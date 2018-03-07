Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев провел заседание Государственного антинаркотического комитета

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Открывая заседание, Владимир Колокольцев подчеркнул значимость рассматриваемых проблем и напомнил о том, что две недели назад Президентом Российской Федерации подписан Указ о внесении изменений в Стратегию государственной антинаркотической политики. Обновленная редакция документа предусматривает, в том числе, комплекс мер по подрыву экономических основ наркопреступности.Глава МВД России отметил, что эффективность принимаемых мер во многом зависит от качества межведомственного взаимодействия, в первую очередь, на этапе формирования доказательственной базы: «Для распространения опыта выявления и расследования таких преступлений во всех федеральных округах при участии Росфинмониторинга и Генпрокуратуры проведены семинары-совещания. При этом акцент был сделан на тактике и методах документирования подобных фактов, а также привлечении возможностей Федеральной службы по финансовому мониторингу».Другой приоритетной задачей является организация профилактической работы по снижению спроса на наркотики, прежде всего в целях формирования у подростков и молодежи психологического иммунитета к их потреблению. «По итогам прошлого года здесь удалось добиться определенных положительных результатов. Количество несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения, сократилось более чем на треть. Вместе с тем наркозависимость остается одним из основных факторов, провоцирующих криминальное поведение. Так, почти каждый десятый из числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности в минувшем году, имел диагноз «наркомания», - привел статистические данные Министр.Участники мероприятия пришли к единому мнению, что решение этой проблемы требует комплексного подхода как со стороны органов государственной власти, так и институтов гражданского общества. В таком формате сотрудничества имеется значительный потенциал для дальнейшего наращивания усилий, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области