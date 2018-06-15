Министр труда и социальной защиты Топилин не убедил профсоюзы поддержать повышение пенсионного возраста

«Общая консолидированная позиция всех профсоюзов России, входящих и не входящих в ФНПР, независимых и не состоящих в никаких объединениях, категорически против данного законопроекта», — заявил РБК Мохначук, принявший участие в заседании.По его словам, Топилин в разговоре с представителями профсоюзов подчеркнул, что цель повышения пенсионного возраста — увеличение уровня благосостояния пенсионеров. «Станет лучше сегодняшним неработающим пенсионерам и тем пенсионерам, которые будут уходить на пенсию, даже работающим, с учетом растяжки во времени. Пенсия будет больше в среднем на 1000 рублей», — пересказал Мохначук аргументацию министра. Средняя пенсия по старости на 1 января 2018 года составляла 14,2 тыс. руб.В субботу, 16 июня, в Белом доме состоится заседание РТК с участием всех сторон — представителей организаций работодателей, представителей профсоюзов, а позицию правительства в РТК представляют ​социальный вице-премьер и министр труда.В четверг, 14 июня, глава правительства Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и до 63 лет для женщин (сейчас 60 и 55 соответственно). «Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году», — заявил он. По словам премьер-министра, увеличение срока выхода на пенсию позволит «направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции».Повышение затронет мужчин 1959 года рождения и младше и женщин 1964 года и младше. Например, мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения получат право выхода на пенсию в 2020 году — в возрасте 61 года и 56 лет (при действующих правилах они бы вышли на пенсию в 2019 году). Мужчины, родившиеся в 1960 году, и женщины 1965 года рождения смогут уйти на пенсию в 2022 году — в возрасте, соответственно, 62 и 57 лет, и так далее (каждые два года пенсионный возраст увеличивается на один год).Для нынешних пенсионеров «никакие правила не меняются». «Благодаря программе увеличения трудоспособного возраста их пенсии будут расти ориентировочно на тысячу рублей», — подчеркнул Медведев в четверг. Глава правительства обратился к профсоюзам и организациям работодателей с просьбой оперативно организовать проведение необходимых процедур, чтобы ​«в кратчайшие сроки» состоялось заседание РТК.Пенсионный возраст, согласно правительственным предложениям, увеличится и для некоторых категорий, которые имеют право выйти на пенсию досрочно. Граждане, работающие в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним районах, смогут выйти на пенсию в 60 и 58 лет (для мужчин и женщин соответственно). Сейчас их пенсионный возраст составляет 55 и 50 лет.Возраст возникновения права на досрочную пенсию на те же пять и восемь лет повысится для педагогических, медицинских и творческих работников. Профсоюзы медиков и педагогов уже выступили против инициативы правительства повысить досрочный пенсионный возраст учителям и врачам. «Врачи и учителя — это экстремальные в интеллектуальном отношении виды деятельности, — указал в разговоре с РБК сопредседатель Гильдии защиты медработников Виктор Колкутин. — Они просто выжигают мозг, если человек работает добросовестно. Повышение пенсионного возраста приведет к падению качества работы». Но бастовать врачи не выйдут, уверен Колкутин.Социальную пенсию по старости, которую получают граждане, не имеющие необходимого стажа работы, тоже отодвинут — с 65/60 лет для мужчин и женщин до 70/68 лет. В 2018 году для назначения социальной пенсии необходимо иметь минимум 9 лет стажа и 13,8 пенсионных баллов. Требования к минимальному размеру стажа и пенсионного коэффициента достигнут максимума к 2025 году, когда страховая пенсия по старости будет назначаться при наличии 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.Фото: Владислав Шатило / РБК