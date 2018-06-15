Министр труда и социальной защиты Топилин не убедил профсоюзы поддержать повышение пенсионного возраста
15 июня 2018 17:39
«Общая консолидированная позиция всех профсоюзов России, входящих и не входящих в ФНПР, независимых и не состоящих в никаких объединениях, категорически против данного законопроекта», — заявил РБК Мохначук, принявший участие в заседании.
По его словам, Топилин в разговоре с представителями профсоюзов подчеркнул, что цель повышения пенсионного возраста — увеличение уровня благосостояния пенсионеров. «Станет лучше сегодняшним неработающим пенсионерам и тем пенсионерам, которые будут уходить на пенсию, даже работающим, с учетом растяжки во времени. Пенсия будет больше в среднем на 1000 рублей», — пересказал Мохначук аргументацию министра. Средняя пенсия по старости на 1 января 2018 года составляла 14,2 тыс. руб.
В субботу, 16 июня, в Белом доме состоится заседание РТК с участием всех сторон — представителей организаций работодателей, представителей профсоюзов, а позицию правительства в РТК представляют социальный вице-премьер и министр труда.
В четверг, 14 июня, глава правительства Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и до 63 лет для женщин (сейчас 60 и 55 соответственно). «Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году», — заявил он. По словам премьер-министра, увеличение срока выхода на пенсию позволит «направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции».
Повышение затронет мужчин 1959 года рождения и младше и женщин 1964 года и младше. Например, мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения получат право выхода на пенсию в 2020 году — в возрасте 61 года и 56 лет (при действующих правилах они бы вышли на пенсию в 2019 году). Мужчины, родившиеся в 1960 году, и женщины 1965 года рождения смогут уйти на пенсию в 2022 году — в возрасте, соответственно, 62 и 57 лет, и так далее (каждые два года пенсионный возраст увеличивается на один год).
Для нынешних пенсионеров «никакие правила не меняются». «Благодаря программе увеличения трудоспособного возраста их пенсии будут расти ориентировочно на тысячу рублей», — подчеркнул Медведев в четверг. Глава правительства обратился к профсоюзам и организациям работодателей с просьбой оперативно организовать проведение необходимых процедур, чтобы «в кратчайшие сроки» состоялось заседание РТК.
Пенсионный возраст, согласно правительственным предложениям, увеличится и для некоторых категорий, которые имеют право выйти на пенсию досрочно. Граждане, работающие в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним районах, смогут выйти на пенсию в 60 и 58 лет (для мужчин и женщин соответственно). Сейчас их пенсионный возраст составляет 55 и 50 лет.
Возраст возникновения права на досрочную пенсию на те же пять и восемь лет повысится для педагогических, медицинских и творческих работников. Профсоюзы медиков и педагогов уже выступили против инициативы правительства повысить досрочный пенсионный возраст учителям и врачам. «Врачи и учителя — это экстремальные в интеллектуальном отношении виды деятельности, — указал в разговоре с РБК сопредседатель Гильдии защиты медработников Виктор Колкутин. — Они просто выжигают мозг, если человек работает добросовестно. Повышение пенсионного возраста приведет к падению качества работы». Но бастовать врачи не выйдут, уверен Колкутин.
Социальную пенсию по старости, которую получают граждане, не имеющие необходимого стажа работы, тоже отодвинут — с 65/60 лет для мужчин и женщин до 70/68 лет. В 2018 году для назначения социальной пенсии необходимо иметь минимум 9 лет стажа и 13,8 пенсионных баллов. Требования к минимальному размеру стажа и пенсионного коэффициента достигнут максимума к 2025 году, когда страховая пенсия по старости будет назначаться при наличии 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.
Фото: Владислав Шатило / РБК
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