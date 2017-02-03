Министр транспорта РФ Максим Соколов посетил Самарскую область с рабочим визитом
3 февраля 2017 22:31
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Темой первого совещания стал ход реализации программы «Безопасные и качественные дороги». На втором обсуждалась подготовка региона к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.
Правительство РФ выделило 30 млрд. рублей регионам на развитие транспортной системы. Субсидии получат 34 субъекта РФ на финансирование дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» госпрограммы «Развитие транспортной системы».
Наибольшее количество средств выделено Самарской области – более 1,8 млрд.
Общий объем финансирования первого этапа программы планируется в объеме 7,44 млрд. рублей (на условиях
софинансирования из регионального бюджета).
Средства из федерального бюджета поступят в Самарскую область в I квартале этого года, а до 31 марта должны быть проведены все торги по определению подрядчиков работ.
Министр подчеркнул, что обязательно должно быть проведено общественное обсуждение проектов: «Участие
общественности – один из важнейших аспектов реализации этого проекта. Жители Самарской области могут реагировать
и высказывать свои предложения и замечания».
Как пояснил Максим Соколов, выделение таких значительных средств на текущий год вызвано необходимостью проведения работ по подготовке Самары и области к Чемпионату мира по футболу.
Руководитель Минтранса обратил особое внимание, что все подрядчики должны будут взять на себя гарантийные обязательства после выполнения работ. Кроме того, должна быть выполнена синхронизация сроков ремонта между дорожными и коммунальными службам. «Нельзя допустить, чтобы на только что отремонтированном участке дороги коммунальные службы начали менять коммуникации», - напомнил М.Ю.Соколов, сообщает пресс-служба облправительства.
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