Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым

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Стороны обсудили состояние дел в агропромышленном комплексе региона, подвели итоги 2017 года и обозначили перспективные направления дальнейшего развития.подчеркнул, что сельское хозяйство региона имеет большой потенциал для дальнейшего наращивания производства сельхозпродукции, отметив успехи в растениеводстве, сельхозмашиностроении, развитии сельских территорий, мелиорации и рыбоводстве.«Самарская область располагает значительным потенциалом по ряду направлений АПК, позволяющим в ближайшей перспективе добиться существенного роста объемов производства сельхозпродукции не только для внутреннего потребления, но и для увеличения экспорта», - сообщил Александр Ткачев.По предварительным итогам в 2017 году в Самарской области собрано 2,7 млн тонн зерна, что на 28% выше уровня 2016 года.По мнению министра, отрасль растениеводства в регионе способна не только обеспечить в полном объеме потребности населения области в зерне, картофеле, овощах, плодах и ягодах, но и закрыть потребности животноводства в кормах.Министр сельского хозяйства России сообщил, в этом году Минсельхозом России на развитие сельского хозяйства Самарской области планируется направить 1,2 млрд рублей, что соответствует уровню прошлого года.рассказал Александру Ткачеву, что по темпам роста производства сельскохозяйственной продукции Самарская область занимает 3 место в Приволжском федеральном округе.«Сегодня Самарская область полностью обеспечивает себя продовольственным, семенным и фуражным зерном. По обеспеченности овощами регион входит в тройку в Приволжском федеральном округе. Однако, существует ряд проблем, связанных с хранением и реализацией урожая», - сообщил Дмитрий Азаров.Глава региона обозначил, что в настоящее время ведется системная работа по поддержке местных сельхозтоваропроизводителей, которая включает создание условий для выхода местных поставщиков в торговые сети и создание агропарка, который позволит полностью модернизировать инфраструктуру АПК региона.Врио губернатора сообщил министру о приоритетных региональных инвестиционных проектах в отрасли животноводства. Еще одним важным приоритетом для региона отмечен ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения, развитие селекции и семеноводства, строительство новых и реконструкция действующих зернохранилищ и элеваторов, сообщает пресс-служба Минсельхоза России.