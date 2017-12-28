Министерство финансов впервые опубликовало данные о белых зарплатах министров в 2016 году

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Министр финансов Антон СилуановЗарплата в месяц: 1,73 млн руб.Доход в 2016 году: 95,4 млн руб.Министр экономического развития* Алексей УлюкаевЗарплата в месяц: 1,27 млнДоход в 2016 году: 59,9 млн руб.*до ноября 2016 годаМинистр энергетики Александр НовакЗарплата в месяц: 1,16 млн руб.Доход в 2016 году: 17,2 млн руб.Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир ПучковЗарплата в месяц: 954 тыс. руб.Доход в 2016 году: 12,2 млн руб.Министр промышленности и торговли Денис МантуровЗарплата в месяц: 921 тыс. руб.Доход в 2016 году: 129,4 млн руб.Министр юстиции Александр КоноваловЗарплата в месяц: 633,8 тыс. руб.Доход в 2016 году: 7,2 млн руб.Министр спорта Павел КолобковЗарплата в месяц: 612,6 тыс. руб.Доход в 2016 году: 5,7 млн руб.Министр иностранных дел Сергей ЛавровЗарплата в месяц: 507 тыс. руб.Доход в 2016 году: 6,8 млн руб.Министр здравоохранения Вероника СкворцоваЗарплата в месяц: 506,9 тыс. руб.Доход в 2016 году: 6,6 млн руб.Министр образования и науки Ольга ВасильеваЗарплата в месяц: 496,6 тыс. руб.Доход в 2016 году: 6 млн руб.Фото: nbj.ru