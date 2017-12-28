Министерство финансов впервые опубликовало данные о белых зарплатах министров в 2016 году
28 декабря 2017 14:40
192
Министр финансов Антон Силуанов
Зарплата в месяц: 1,73 млн руб.
Доход в 2016 году: 95,4 млн руб.
Министр экономического развития* Алексей Улюкаев
Зарплата в месяц: 1,27 млн
Доход в 2016 году: 59,9 млн руб.
*до ноября 2016 года
Министр энергетики Александр Новак
Зарплата в месяц: 1,16 млн руб.
Доход в 2016 году: 17,2 млн руб.
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков
Зарплата в месяц: 954 тыс. руб.
Доход в 2016 году: 12,2 млн руб.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров
Зарплата в месяц: 921 тыс. руб.
Доход в 2016 году: 129,4 млн руб.
Министр юстиции Александр Коновалов
Зарплата в месяц: 633,8 тыс. руб.
Доход в 2016 году: 7,2 млн руб.
Министр спорта Павел Колобков
Зарплата в месяц: 612,6 тыс. руб.
Доход в 2016 году: 5,7 млн руб.
Министр иностранных дел Сергей Лавров
Зарплата в месяц: 507 тыс. руб.
Доход в 2016 году: 6,8 млн руб.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Зарплата в месяц: 506,9 тыс. руб.
Доход в 2016 году: 6,6 млн руб.
Министр образования и науки Ольга Васильева
Зарплата в месяц: 496,6 тыс. руб.
Доход в 2016 году: 6 млн руб.
Фото: nbj.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
28 декабря 2017 15:26
Сорокин ранее работал в департаменте физкультуры и спорта Москвы, в 2008–2010 годах был гендиректором Российского футбольного союза. В 2010 году он возглавил... Политика региона
148
28 декабря 2017 15:02
Курирующий космическую отрасль вице-премьер заявил, что выводы комиссии по аварии ракеты «Союз-2.1б» будут носить «жесткий» характер. Сама авария стала... Политика региона
148
28 декабря 2017 14:40
Топ-10 чиновников с самыми большими зарплатами — в обзоре РБК. Политика региона
189
Выборы 2018
11 сентября 2017 11:52
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
2024
16 июня 2017 15:05
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1416
15 мая 2017 15:17
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1352
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5943
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2181
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9121
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2779
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10870
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3168
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2798
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1754
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2142
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2039
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1704
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3334
Мероприятия