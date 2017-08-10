Минфин предлагает сажать на шесть месяцев тех, кто занимался незаконной выдачей кредитов

4

Сейчас выдача кредитов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не имеющими на это разрешения, регулируется ст. 14.56 КоАП. Тех, кто попадется на этом более двух раз в течение одного года, министерство предлагает наказывать в рамках уголовного законодательства. Однако только в том случае, если их деятельность принесла им крупный доход или причинила гражданам такой же ущерб (более 1,5 млн руб.). Минфин предлагает штрафовать указанных лиц на сумму от 300 тыс. до 1 млн руб., или в размере двух-четырехлетней зарплаты, или арестовывать на шесть месяцев.Если незаконной выдачей кредитов занималась группа лиц по предварительному сговору или организованная группа, а также если этой группе удалось извлечь доход в особо крупном размере (более 6 млн руб.), министерство предлагает применять более строгие меры. Участников группы предлагается штрафовать на сумму от 1 млн ​до 3 млн руб., лишать дохода за период от трех до пяти лет либо сажать на срок до шести лет.Документ находится в стадии публичного обсуждения с 10 августа, дата его окончания — 30 августа.В 2013 году была введена административная ответственность за ведение профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов (за исключением банковской деятельности) без права на ее осуществление. По этой статье юрлица могут быть оштрафованы на сумму до полумиллиона, а должностные — до 50 тыс. руб.