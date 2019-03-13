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Новости /  Политика /  Политика региона  

Минфин США создал стратегическое подразделение по России

13 марта 2019 15:12
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При Трампе США внесли в санкционные списки уже более 270 российских физлиц и компаний.
Министерство финансов США создало внутри Управления по борьбе с терроризмом и финансовой разведке (TFI) шесть «подразделений стратегического воздействия» (Strategic Impact Units), которые занимаются вопросами «самого высокого приоритета», передает РБК. Это:

Россия,
Северная Корея,
ISIS,
Иран,
виртуальные валюты,
права человека и коррупция.

Об этом сообщила заместитель министра финансов США по финансовой разведке и противодействию терроризму Сигал Манделкер в письменном заявлении перед слушаниями в палате представителей 12 марта.

По ее словам, речь идет о «новом институциональном механизме». «Эти подразделения объединяют экспертов TFI, обеспечивая надлежащее взаимодействие наших инструментов и полномочий для достижения стратегических и тактических целей», — сказала Манделкер.

РБК направил запрос в Минфин США о деталях работы стратегических подразделений.

Замминистра финансов рассказала, что администрация президента Дональда Трампа внесла в санкционные списки уже более 270 физических и юридических лиц, связанных с Россией. «Многие объекты наших санкций стали изгоями для международного сообщества и утратили способность изображать из себя легитимных бизнесменов. В одном из примеров мы смогли устранить контроль Олега Дерипаски, олигарха, тесно связанного с Кремлем, над важными для глобального рынка алюминия компаниями», — сказала она.

В ходе слушания Манделкер добавила, что алюминиевый концерн Rusal и холдинг En+ были изначально внесены в санкционный список потому, что «этот парень», Олег Дерипаска, был внесен в список. Минфин США предпринял «ряд беспрецедентных шагов» по устранению контроля Дерипаски над компаниями, отметила она. В частности, в совет директоров En+ были выбраны независимые директора из Великобритании и США, и каждый из них взял на себя обязательство, что на него не будет влиять Дерипаска.

Она также сообщила, что США взаимодействуют с Кипром и другими юрисдикциями, «чтобы они не были уязвимы к незаконным перемещениям денежных средств, в том числе из России».


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