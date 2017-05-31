Минэкономразвития спрогнозировало нулевой рост пенсий до 2035. Матвиенко назвала такую заморозку "неприемлемой"
31 мая 2017 23:55
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«Никаких официальных документов с такими апокалиптическими прогнозами к нам не поступало. Мне трудно давать комментарий, если я не видела официального документа. Пока его, на мой взгляд, не существует», — сказала она журналистам.
По ее словам, сценарий с заморозкой индексации пенсий в России «неприемлем», такой документ в случае, если его направят в верхнюю палату парламента, не примут. Она подчеркнула, что российское законодательство ежегодно определяет уровень индексации пенсионных выплат в зависимости от инфляции.
«Что касается якобы имеющегося прогноза о том, что будет заморожена индексация пенсии на ближайшие годы, это абсолютно неприемлемо. Такой прогноз не может быть принят в нашем государстве, которое по Конституции является социальным», — сказала спикер.
По словам Матвиенко, в последнее время в России «столько желающих давать микро-, макропрогнозы, все они разнятся. «Такая разноголосица в этом. Такое впечатление, что многим не дает покоя слава [астролога Павла] Глобы. Надо всем успокоиться, и каждому заниматься своим делом», — подчеркнула спикер.
Так Матвиенко прокомментировала публикацию газеты «Ведомости», журналисты которой ознакомились с целевым вариантом макроэкономического прогноза Минэкономразвития до 2035 года, согласно которому в ближайшие 20 лет в России не будет реального роста пенсий. По информации издания, в правительстве хотят повысить темпы роста экономики за счет увеличения числа занятых граждан (посредством повышения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет), инвестиций и производительности труда.
Издание указало, при таком сценарии число пенсионеров в России сократится к 2035 году на 23%. Повышение пенсионного возраста будет сопровождаться резким падением уровня пенсий.
По мнению главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, пенсионные выплаты будут расти только при условии повышения пенсионного возраста. 29 мая в эфире телеканала «Россия 24» он заявил, что, чтобы в течение ближайших шести лет пенсия выросла на 30%, необходимо поднять пенсионный возраст.
Фото newsy-world.ru
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