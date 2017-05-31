Я нашел ошибку
Главные новости: 
Теперь в Самаре запрещено размещать транспортные средства на спортивных и детских площадках, на газонах, пляжах и береговых линиях.
В правила благоустройства Самары введен запрет на парковку на детских площадках и газонах
Глава СПЧ: подсудимые должны быть в клетках только в особых случаях, остальных можно помещать за обычные стойки
Глава СПЧ: подсудимые должны быть в клетках только в особых случаях, остальных можно помещать за обычные стойки
Одевуи сказал, что счастлив быть в России, и отметил, что ему нравятся «здесь люди».
Мэр Сочи постарался успокоить нигерийского студента, который обвинил участников карнавала в Сочи в расизме
По ее словам, сценарий с заморозкой индексации пенсий в России «неприемлем», такой документ в случае, если его направят в верхнюю палату парламента, не примут.
Минэкономразвития спрогнозировало нулевой рост пенсий до 2035. Матвиенко назвала такую заморозку "неприемлемой"
Комиссия пришла к выводу, что причиной крушения «могло быть нарушение пространственной ориентировки — ситуационной осведомленности командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям».
Минобороны РФ: расследование авиакатастрофы Ту-154 завершено. Самолет мог упасть из-за ошибки пилота
Одна из целей проекта — повышение надежности пограничного контроля.
На российской границе начнут проверять отпечатки пальцев
В настоящее время полицейские продолжают устанавливать возможных очевидцев произошедшего конфликта, выясняют обстоятельства случившегося.
В Самаре полицейские и прокуратура проводят проверку по поводу избиения пассажира в автобусе
Дожди, местами грозы, при грозе порывы ветра до 20 м/с.
В Самаре ожидается ухудшение погодных условий
сегодня  Четверг, 1 июня, 01:57
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/06:
USD 56.69
0.17
EUR 63.41
0.46
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Минэкономразвития спрогнозировало нулевой рост пенсий до 2035. Матвиенко назвала такую заморозку "неприемлемой"

31 мая 2017 23:55
81
По ее словам, сценарий с заморозкой индексации пенсий в России «неприемлем», такой документ в случае, если его направят в верхнюю палату парламента, не примут.
Как информирует РБК, у Минэкономразвития сегодня отсутствуют какие-либо документы с отрицательным прогнозом относительно размера пенсий и других экономических показателей. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «Интерфакс».

«Никаких официальных документов с такими апокалиптическими прогнозами к нам не поступало. Мне трудно давать комментарий, если я не видела официального документа. Пока его, на мой взгляд, не существует», — сказала она журналистам.

По ее словам, сценарий с заморозкой индексации пенсий в России «неприемлем», такой документ в случае, если его направят в верхнюю палату парламента, не примут. Она подчеркнула, что российское законодательство ежегодно определяет уровень индексации пенсионных выплат в зависимости от инфляции.

​«Что касается якобы имеющегося прогноза о том, что будет заморожена индексация пенсии на ближайшие годы, это абсолютно неприемлемо. Такой прогноз не может быть принят в нашем государстве, которое по Конституции является социальным», — сказала спикер.

По словам Матвиенко, в последнее время в России «столько желающих давать микро-, макропрогнозы, все они разнятся. «Такая разноголосица в этом. Такое впечатление, что многим не дает покоя слава [астролога Павла] Глобы. Надо всем успокоиться, и каждому заниматься своим делом», — подчеркнула спикер.

Так Матвиенко прокомментировала публикацию газеты «Ведомости», журналисты которой ознакомились с целевым вариантом макроэкономического прогноза Минэкономразвития до 2035 года, согласно которому в ближайшие 20 лет в России не будет реального роста пенсий. По информации издания, в правительстве хотят повысить темпы роста экономики за счет увеличения числа занятых граждан (посредством повышения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет), инвестиций и производительности труда.

Издание указало, при таком сценарии число пенсионеров в России сократится к 2035 году на 23%. Повышение пенсионного возраста будет сопровождаться резким падением уровня пенсий.

По мнению главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, пенсионные выплаты будут расти только при условии повышения пенсионного возраста. 29 мая в эфире телеканала «Россия 24» он заявил, что, чтобы в течение ближайших шести лет пенсия выросла на 30%, необходимо поднять пенсионный возраст.


Фото   newsy-world.ru



Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
31 мая 2017  23:55
По ее словам, сценарий с заморозкой индексации пенсий в России «неприемлем», такой документ в случае, если его направят в верхнюю палату парламента, не примут.
Минэкономразвития спрогнозировало нулевой рост пенсий до 2035. Матвиенко назвала такую заморозку "неприемлемой"
По ее словам, сценарий с заморозкой индексации пенсий в России «неприемлем», такой документ в случае, если его направят в верхнюю палату парламента, не... Политика региона
81
31 мая 2017  00:11
Это предложение содержится в проекте постановления правительства от Минобороны.
Военнослужащих по призыву и контракту могут обязать отчитываться за публикации в соцсетях
Это предложение содержится в проекте постановления правительства от Минобороны.  Политика региона
201
29 мая 2017  11:56
В Самаре пенсионеры пригрозили бойкотом президентских выборов, если Меркушкин останется
В Самаре пенсионеры пригрозили бойкотом президентских выборов, если Меркушкин останется
Пункт об отставке губернатора стал основным и в резолюции митинга. Политика региона
1109
Весь список
Выборы 2018
15 мая 2017  15:17
Михеев
Вадим Михеев: «В ЦИК постановили отменить избирательное крепостное право — Самарский регион готов к изменениям».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
348
10 мая 2017  18:37
Как победить на выборах: советы курса молодого депутата
Как победить на выборах: советы курса молодого депутата
 «Как победить на выборах» - вопрос, которым ежегодно задаются тысячи специалистов, пытающиеся завоевать заветную должность и, работающие над рекламной... Выборы 2018
85
6 октября 2016  10:46
В Самаре член избиркома призналась в фальсификации итогов выборов
В Самаре член избиркома призналась в фальсификации итогов выборов
Речь идет о выборах в губернскую думу. Выборы 2018
2193
Весь список


Видео
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
297
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
1201
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
723
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1442
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1529
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1728
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1577
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1237
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
800
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1130
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2411
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3400
Весь список

Мероприятия
15 июня в приемной УПЧ в Самарской области планируется провести целевой прием граждан
В Самаре состоится праздник, посвященный Дню защиты детей
В Самаре проходят профилактические мероприятия «Внимание — дети! Школьные каникулы»
Весь список
Популярное
за сегодня

В правила благоустройства Самары введен запрет на парковку на детских площадках и газонах

107

Минэкономразвития спрогнозировало нулевой рост пенсий до 2035. Матвиенко назвала такую заморозку "неприемлемой"

37

Мэр Сочи постарался успокоить нигерийского студента, который обвинил участников карнавала в Сочи в расизме

24
за неделю

В Самаре похолодает и пройдут дожди

3632

Митинг пенсионеров в Самаре завершен (дополнено)

3151

Очередной митинг протеста пенсионеров состоится сегодня в Самаре

1992
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Григорьев Александр Сергеевич

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда