Минэкономразвития предложило установить ставку налога для самозанятых в 6%

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По словам министра, речь идет о ставке в 6%. «Вот на этот уровень нужно ориентироваться с точки зрения той ставки, которая могла бы быть», — считает он.Орешкин подчеркнул, что налогообложение для самозанятых должно быть максимально простым и прозрачным.В январе министр труда и соцзащиты Максим Топилин предложил в качестве меры налогообложения самозанятых разовую выплату по итогам года. Орешкин заявил, что этот механизм неудобен, и предложил транзакционную схему: налоги начисляются на денежные поступления, если их нет, то нет и обязанностей по уплате.К самозанятым согласно принятому в июле 2017 года закону относятся граждане, которые оказывают услуги физлицам, но при этом не регистрируются индивидуальными предпринимателями. С 2017 года для отдельных категорий самозанятых (репетиторов, домработниц, нянь и сиделок) были введены налоговые каникулы — нулевая ставка по налогам и страховым взносам по доходам, полученным в 2017 и 2018 годах. Для получения временного права на освобождение от налогов и взносов нужно уведомить Федеральную налоговую службу об осуществлении своей деятельности. В январе Минфин предложил продлить налоговые каникулы для самозанятых до 31 декабря 2019 года.