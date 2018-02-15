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Новости /  Политика /  Политика региона  

Минэкономразвития предложило установить ставку налога для самозанятых в 6%

15 февраля 2018 23:51
262
К самозанятым согласно принятому в июле 2017 года закону относятся граждане, которые оказывают услуги физлицам, но при этом не регистрируются индивидуальными предпринимателями.
Как информирует РБК, Министерство экономического развития России подготовило предложения по специальному налоговому режиму для самозанятых граждан. Об этом на Российском инвестиционном форуме в Сочи заявил глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.

По словам министра, речь идет о ставке в 6%. «Вот на этот уровень нужно ориентироваться с точки зрения той ставки, которая могла бы быть», — считает он.

Орешкин подчеркнул, что налогообложение для самозанятых должно быть максимально простым и прозрачным.

В январе министр труда и соцзащиты Максим Топилин предложил в качестве меры налогообложения самозанятых разовую выплату по итогам года. Орешкин заявил, что этот механизм неудобен, и предложил транзакционную схему: налоги начисляются на денежные поступления, если их нет, то нет и обязанностей по уплате.

К самозанятым согласно принятому в июле 2017 года закону относятся граждане, которые оказывают услуги физлицам, но при этом не регистрируются индивидуальными предпринимателями. С 2017 года для отдельных категорий самозанятых (репетиторов, домработниц, нянь и сиделок) были введены налоговые каникулы — нулевая ставка по налогам и страховым взносам по доходам, полученным в 2017 и 2018 годах. Для получения временного права на освобождение от налогов и взносов нужно уведомить Федеральную налоговую службу об осуществлении своей деятельности. В январе Минфин предложил продлить налоговые каникулы для самозанятых до 31 декабря 2019 года.


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Комментарии



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К самозанятым согласно принятому в июле 2017 года закону относятся граждане, которые оказывают услуги физлицам, но при этом не регистрируются индивидуальными предпринимателями.
Минэкономразвития предложило установить ставку налога для самозанятых в 6%
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