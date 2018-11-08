Михаил Матвеев возглавил комитет губернской думы по местному самоуправлениию

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Ранее занимавший данный пост Владимир Субботин покинул его еще летом. После него обязанности председателя исполняла депутат Вера Попова. По словам Михаила Матвеева, его кандидатура была предложена Советом думы и единогласно поддержана членами комитета. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании думы 14 ноября."Вопросами местного самоуправления я занимаюсь несколько десятилетий - и как доктор исторических наук, и как практик: я три созыва проработал зампредседателя комитета по МСУ в губернской думе, - сказал Матвеев. - Сегодня в системе МСУ региона накопилось немало вопросов, которые нужно решать, в том числе на уровне законодательства. Если коллеги на заседании думы меня поддержат, то необходимо будет работать засучив рукава".Среди первоочередных задач комитета парламентарий назвал работу над областным бюджетом. "В сферу ведения комитета входит финансовая поддержка муниципальных образований. Нам уже доложили, что она сохраняется на уровне прошлого года - 27 млрд 913 млн рублей. Но тут есть масса вопросов, которые нужно обсуждать с главами муниципалитетов", - сказал Матвеев.Также парламентарий предлагает проанализировать существующую модель местного самоуправления, сложившуюся в результате реформ, проводившихся по инициативе прежнего губернатора Николая Меркушкина. "На первом плане - работа внутригородских районов. Также обсуждения требует форма избрания глав муниципальных образований", - сказал Матвеев.Фото: соцсети