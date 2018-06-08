Михаил Леонов: "Других сильных кандидатов, кроме Азарова, я не вижу, ему довольно сложно составить конкуренцию"

И. о. директора социально-гуманитарного института Самарского университета, доктор исторических наук Михаил Леонов высказал свое мнение о предстоящих выборах:"Долгие годы Куйбышев был закрытым городом, да и Самара девяностых и нулевых с ее разбитыми дорогами и обветшавшими домами оставалась отгороженной от внешнего мира. В последнее время город стал меняться на глазах. Благодаря чемпионату мира по футболу Самара преобразилась, особенно это касается той части, где пролегают туристические маршруты.Сегодня есть возможность сделать Самару по-настоящему открытым городом, привлекательным для туристов и комфортным для жизни. Люди позитивно реагируют на перемены, это видно. Напор и активность Дмитрия Азарова, усилия, которые предпринимаются для повышения качества жизни самарцев, на мой взгляд, должны положительно сказаться на явке избирателей.Я надеюсь, что избирательный процесс будет открытым, прозрачным и интересным. Уж не знаю, насколько он будет конкурентным, потому что других сильных кандидатов, кроме Азарова, я не вижу, ему довольно сложно составить конкуренцию. Хотя решение о снижении муниципального фильтра с 7 до 5%, принятое опять же по его инициативе, создает определенные условия, чтобы в губернаторской кампании могли себя проявить все желающие, представить свои программы и свое видение дальнейшего развития региона".