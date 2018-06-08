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Михаил Леонов: "Других сильных кандидатов, кроме Азарова, я не вижу, ему довольно сложно составить конкуренцию"

8 июня 2018 17:45
На 27-м заседании Самарской губернской Думы рассмотрен вопрос о назначении досрочных выборов Губернатора Самарской области на 9 сентября 2018 года. Постановление принято единогласно и вступает в силу с сегодняшнего дня, 8 июня.
На 27-м заседании Самарской губернской Думы рассмотрен вопрос о назначении досрочных выборов Губернатора Самарской области на 9 сентября 2018 года. Постановление принято единогласно и вступает в силу с сегодняшнего дня, 8 июня.

И. о. директора социально-гуманитарного института Самарского университета, доктор исторических наук Михаил Леонов высказал свое мнение о предстоящих выборах:

"Долгие годы Куйбышев был закрытым городом, да и Самара девяностых и нулевых с ее разбитыми дорогами и обветшавшими домами оставалась отгороженной от внешнего мира. В последнее время город стал меняться на глазах. Благодаря чемпионату мира по футболу Самара преобразилась, особенно это касается той части, где пролегают туристические маршруты.

Сегодня есть возможность сделать Самару по-настоящему открытым городом, привлекательным для туристов и комфортным для жизни. Люди позитивно реагируют на перемены, это видно. Напор и активность Дмитрия Азарова, усилия, которые предпринимаются для повышения качества жизни самарцев, на мой взгляд, должны положительно сказаться на явке избирателей.

Я надеюсь, что избирательный процесс будет открытым, прозрачным и интересным. Уж не знаю, насколько он будет конкурентным, потому что других сильных кандидатов, кроме Азарова, я не вижу, ему довольно сложно составить конкуренцию. Хотя решение о снижении муниципального фильтра с 7 до 5%, принятое опять же по его инициативе, создает определенные условия, чтобы в губернаторской кампании могли себя проявить все желающие, представить свои программы и свое видение дальнейшего развития региона".


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Комментарии



Политика региона
8 июня 2018  17:45
На 27-м заседании Самарской губернской Думы рассмотрен вопрос о назначении досрочных выборов Губернатора Самарской области на 9 сентября 2018 года. Постановление принято единогласно и вступает в силу с сегодняшнего дня, 8 июня.
Михаил Леонов: "Других сильных кандидатов, кроме Азарова, я не вижу, ему довольно сложно составить конкуренцию"
На 27-м заседании Самарской губернской Думы рассмотрен вопрос о назначении досрочных выборов Губернатора Самарской области на 9 сентября 2018 года. Постановление... Политика региона
0
8 июня 2018  17:22
Перед избирателями необходимо представить ясную картину будущего. Кандидаты на пост губернатора должны иметь четкие проработанные программы, обозначить перспективы будущей жизни.
Константин Лисецкий: "Кандидаты на пост губернатора должны представить четкие проработанные программы"
Перед избирателями необходимо представить ясную картину будущего. Кандидаты на пост губернатора должны иметь четкие проработанные программы, обозначить... Политика региона
0
8 июня 2018  16:40
На 27-м заседании Самарской губернской Думы рассмотрен вопрос о назначении досрочных выборов Губернатора Самарской области на 9 сентября 2018 года.
Екатерина Кузьмичева: "Надеюсь, что жители Самарской области придут на избирательные участки"
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