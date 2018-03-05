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Михаил Бабич в Уфе обсудил вопросы повышения эффективности лесопользования в регионах ПФО

5 марта 2018 14:13
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Из реализованных инициатив отмечены: упрощение доступа малого и среднего бизнеса к лесным ресурсам, начало работы системы ЕГАИС, изменения в Лесном кодексе, позволяющие наряду с аукционами проводить торги в форме конкурсов на право заключения договоров ар
Михаил Бабич в Уфе обсудил вопросы повышения эффективности лесопользования в регионах ПФО

2 марта 2018 года в Уфе полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич провёл совещание по вопросам повышения эффективности лесопользования, а также взаимодействия заинтересованных федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере предотвращения и ликвидации лесных пожаров в регионах ПФО.

В мероприятии приняли участие заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик, глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов, представители Минпромторга России, МЧС России, контрольно-надзорных органов, заместители высших должностных лиц самых «лесных» регионов ПФО – Удмуртской Республики, Пермского края, Кировской и Нижегородской областей, руководители предприятий лесопромышленного сектора.

В начале своего выступления полпред Президента Михаил Бабич напомнил присутствующим о той работе в сфере лесных отношений, которую на системной основе проводит аппарат полномочного представителя.

«В последние три года состоялся ряд совещаний по данной теме как окружного, так и региональных уровней. Одним из ключевых мероприятий стало проведение в конце 2014 года выездного заседания Совбеза, на котором совместно с Рослесхозом был сформирован перечень наиболее актуальных и требующих первоочередного решения проблемных вопросов в сфере повышения эффективности лесопользования и декриминализации лесного комплекса и выработаны предложения по их решению», – подчеркнул Михаил Бабич.

Из реализованных инициатив отмечены: упрощение доступа малого и среднего бизнеса к лесным ресурсам, начало работы системы ЕГАИС, изменения в Лесном кодексе, позволяющие наряду с аукционами проводить торги в форме конкурсов на право заключения договоров аренды лесного участка (процедура дает возможность учитывать имеющиеся у предпринимателей компетенции и наличие необходимой материально-технической базы).

Говоря о положительных изменениях в лесной сфере, Михаил Бабич выделил активную позицию Кировской области. При участии кировских лесопромышленных предприятий был определен ряд наиболее актуальных проблем в данной сфере.

«Во-первых, это некорректное формирование Рослесхозом статистической отчетности о проведении торгов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для субъектов малого и среднего предпринимательства. Я надеюсь, соответствующие корректировки Рослесхоза будут внесены в этой части. Существующий необъективный анализ повлек за собой неправильную оценку эффективности деятельности регионов, в том числе проведения биржевых торгов, а также в целом изменил представление об объемах лесосеки, имеющейся у нас в наличии. Все чаще озвучивается проблема недостаточной обеспеченности лесопромышленных предприятий березовым кряжем. Это связано с существенным увеличением объема экспорта данного сырья», – сказал полпред Президента РФ.

Другим важным моментом, на который обратил внимание полномочный представитель, является совершенствование Методики распределения субвенций из федерального бюджета для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений. Регионам округа не до конца понятен принцип предоставления данных средств. Задача, которую необходимо решить в самое ближайшее время, – установление единых и понятных для всех критериев распределения субвенций на осуществление регионами переданных полномочий в лесной сфере.

В ходе совещания обсуждены перспективы реализации в регионах ПФО приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. В частности, Михаил Бабич заявил, что «в четырех регионах округа действует 13 таких приоритетных инвестпроектов с общим запланированным объемом инвестиций 13,4 млрд. руб. и созданием 5,3 тыс. новых рабочих мест (Республика Башкортостан – 2, Удмуртская Республика – 2, Кировская область – 8, Ульяновская область – 1)».

Кроме того, полпред отметил необходимость повышения эффективности функционирования информационной системы ЕГАИС и совершенствования процедуры предоставления древесины гражданам для собственных нужд. В настоящее время отмечается злоупотребление указанным правом со стороны граждан, которые продают полученную для личных целей древесину третьим лицам.

Во второй части совещания рассмотрены вопросы эффективности взаимодействия и принимаемых мер в сфере предотвращения и ликвидации лесных пожаров в соответствии с утвержденным Президентом РФ протоколом оперативного совещания Совбеза от 1 декабря 2017 года. Обсуждался комплекс организационных и практических мероприятий при прохождении весенне-летнего пожароопасного сезона в регионах округа.

В числе наиболее актуальных проблем в рассматриваемой сфере, требующих особого внимания со стороны органов власти: низкая укомплектованность, износ и устаревший парк имеющейся противопожарной техники, отсутствие необходимой штатной численности государственных инспекторов лесного хозяйства, недостаточная эффективность деятельности региональных органов власти в части обеспечения пожарной безопасности в лесах.

В своём выступлении заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководитель Рослесхоза Иван Валентик выделил главные наработки в сфере лесных отношений. Глава Федерального агентства лесного хозяйства акцентировал внимание на восстановлении экономического потенциала лесного комплекса и лесного хозяйства. По мнению главы Рослесхоза, необходимо выработать комплекс мер, способствующих инвестиционной привлекательности лесов, достоверности и открытости информации о лесных ресурсах.

Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов доложил о проводимой правительством региона работе в лесной сфере.

На совещании были выработаны конкретные решения по отдельным проблемным вопросам и даны соответствующие поручения и рекомендации органам государственной власти.

В рамках рабочей поездки Михаил Бабич ответил на вопросы журналистов. Полпред подвел итоги совещания по вопросам эффективности лесопользования в регионах ПФО и отметил ряд ключевых моментов: «Мы последовательно с Рослесхозом, Министерством природных ресурсов и экологии РФ работаем над тем, чтобы навести порядок в сфере лесопользования. У нас есть регионы, для которых данная область является важнейшей составной частью экономики, налогового потенциала. Башкортостан относится к таким субъектам Федерации округа. За эти годы нам удалось в значительной степени скорректировать нормативно-правовую базу, создать более прозрачные условия для лесопользователей. И сегодня мы с руководством Рослесхоза, органов исполнительной власти наших регионов обсудили вопросы учета лесных участков, справедливой начальной цены на аукционах, равноправного доступа к ним всех участников экономических отношений, реализации инвестпроектов и выполнения обязательств по ним. Наметили ряд задач, которые необходимо совместно реализовывать, в том числе в рамках решений Совета безопасности, который проводился по связанной с этими вопросами теме».

Также, отвечая на вопросы журналистов, полпред Президента России прокомментировал подготовку Республики Башкортостан к проведению главных выборов страны. «Вы знаете, что Республика Башкортостан является самым большим по численности населения регионом ПФО — более 3 миллионов избирателей. Органам государственной власти и местного самоуправления, правоохранительным структурам предстояло и предстоит проделать большую работу, чтобы не только обеспечить вопросы безопасности и эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации, но и создать комфортные условия для людей, чтобы каждый гражданин имел возможность прийти на избирательный участок, определиться, за кого из кандидатов в Президенты он хочет отдать свой голос, спокойно проголосовать и тем самым исполнить свой гражданский долг.

Мы достаточно подробно обсудили со всеми нашими службами, главами муниципальных образований, правоохранительными органами, каким образом подготовлены избирательные участки, материально-техническое оснащение, транспорт. Обсудили вопросы безопасности, а также вопросы, которые ставят перед нами представители гражданского общества с точки зрения избыточного администрирования. Если какие-то жалобы в этой части есть, то органы власти делают все, чтобы эти вопросы снять, и у людей, как и поставил нам задачу Президент Российской Федерации, не осталось сомнений в чистоте, прозрачности и легитимности выборов, которые будут проходить 18 марта. Я уверен, что за оставшиеся две недели власти республики и муниципалитетов доработают те небольшие вопросы, которые еще остались, и люди смогут достойно проголосовать и быть удовлетворены своим решением», — сказал Михаил Бабич,сообщает пресс-служба ПФО. 



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