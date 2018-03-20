Михаил Бабич в Самаре примет участие в торжественном открытии клинического госпиталя «Мать и дитя»
20 марта 2018 14:54
150
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
20 марта 2018 14:42
На заседании планируется обсудить два основных вопроса: разработку проекта региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и... Политика региона
55
19 марта 2018 20:24
Однако работу ЦИК они оценили как эффективную. Политика региона
279
Выборы 2018
20 марта 2018 12:14
Это заметно меньше, чем в 2012 году, но больше, чем во все остальные президентские кампании. Выборы 2018
144
20 марта 2018 09:29
Поздравительные телеграммы направили лидеры двух десятков государств. Выборы 2018
172
19 марта 2018 16:27
К президентской избирательной кампании в Самарской области повышенный интерес проявили зарубежные страны. Своих наблюдателей в регион прислали ОБСЕ, страны... Выборы 2018
302
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1053
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
735
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
681
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1419
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
865
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
951
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1558
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
882
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4125
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2348
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2808
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2694
Мероприятия