Михаил Бабич провел совещание с руководством Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк, правоохранительных и надзорных органов ПФО
12 мая 2017 17:18
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Как отметил полпред Президента России Михаил Бабич, проводимый мониторинг ситуации в кредитно-финансовой отрасли показал, что на протяжении более двух лет в Нижегородской области были сконцентрированы значительные объемы транзитных операций, проводимых по счетам множества организаций с признаками «фирм-однодневок» с последующим отмыванием преступных доходов. Регион являлся зоной повышенного риска создания «обнальных» площадок со своей спецификой и особенностями. При этом значительная часть сомнительных операций транзитного характера проводилась клиентами Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк.
В этой связи в ноябре 2016 года на базе региональной прокуратуры было проведено выездное заседание Экспертной группы, на котором оценены существующие риски и разработан комплекс мер по недопущению легализации доходов, полученных преступным путем. К реализации данных мероприятий активно подключился Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк совместно с окружной финансовой разведкой.
Отмечая в целом положительные результаты работы, Михаил Бабич указал на существенное снижение сомнительных финансовых потоков благодаря совместной деятельности контрольно-надзорных и правоохранительных органов Нижегородской области. Вместе с тем, по мнению полпреда, банку во взаимодействии с силовыми структурами округа необходимо распространить имеющийся положительный опыт в целях повышения эффективности работы по выявлению и пресечению сомнительных операций на ранней стадии. Как подчеркнул Михаил Бабич, важно понимать, что снижение объема незаконных финансовых операций зависит от отношения к данной проблеме самих кредитных организаций, обеспечения внутреннего контроля и четкого выполнения инструкций Банка России.
С основным докладом об итогах работы в сфере противодействия отмыванию преступных доходов выступил вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк России Петр Колтыпин.
О текущей обстановке и принимаемых мерах в сфере пресечения сомнительных операций полномочного представителя проинформировали руководители подразделений Генеральной прокуратуры РФ, ФСБ, ФНС и Росфинмониторинга. С учетом достигнутых положительных результатов участниками совещания высказана целесообразность дальнейшего проведения совместных мероприятий, выработки единого алгоритма взаимодействия всех заинтересованных структур и внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство, сообщает пресс-служба ПФО.
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