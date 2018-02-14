Михаил Бабич провел совещание по вопросам сбалансированности бюджета Республики Марий Эл в 2017-2018 годах

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Открывая совещание, Михаил Бабич отметил, что «республике оказывается значительная поддержка из федерального бюджета: за 2015-2017 гг. общий объем помощи составил 27,4 млрд. рублей (из них дотации – 17,2 млрд. рублей и бюджетные кредиты –10,2 млрд. рублей). Регионом осуществляются меры по оздоровлению госфинансов и увеличению доходной базы бюджета».По итогам прошедшего года наметилась положительная тенденция в работе правительства республики по повышению качества управления региональными финансами, что позволило сбалансировать показатели бюджета региона на 2018 год.Вместе с тем остаются отдельные недостатки в исполнении бюджета в текущем году, которые являются отголосками проблем предыдущих бюджетных циклов. В качестве основных проблем Михаил Бабич отметил низкий уровень бюджетной самостоятельности региона,сохранение значительной долговой нагрузки на бюджет (по итогам 2017 г. – 81%, 10 место, по округу 53%), а также ранее неучтенную на балансе и в бюджетной отчетности кредиторскую задолженность перед подрядчиками, выполняющими работы по строительству объектов в рамках республиканской адресной инвестиционной программы. В 2017 г. «скрытая» кредиторская задолженность была выявлена Счетной Палатой Российской Федерации и стала неприятным сюрпризом для нового руководства региона.Обращаясь к участникам совещания, Михаил Бабич отметил, что сегодняшняя встреча с участием Минфина России инициирована аппаратом полномочного представителя по просьбе региона прежде всего с целью обсуждения имеющихся проблем и определения возможных путей их решения.Заместитель Министра финансов Российской Федерации Леонид Горнин обозначил позицию Минфина России относительно сложившейся ситуации с бюджетом Республики Марий Эл, озвучил рекомендации по повышению качества управления региональными финансами и возможные меры по оказанию помощи в обеспечении исполнения бюджета субъекта Федерации.Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев рассказал о приоритетах, которые правительство региона определило для развития экономики и выполнения бюджетных обязательств на 2018 год.Отвечая на вопросы журналистов по итогам совещания, Михаил Бабич отметил: «Я впервые за многие годы испытал искреннееудовлетворение от той ситуации и от той атмосферы, в которой сегодня находится правительство Республики Марий Эл в отношениях с федеральным правительством, потому что и замминистра финансов Леонид Горнин выступал, и я сегодня неоднократно отмечал, что в республике в 2017 году не просто переломили тенденцию наращивания госдолга, но и выявили такую очень страшную вещь для любого бюджета, как «скрытую» кредиторскую задолженность в объеме почти 3 млрд. рублей, взяли на себя обязанность заплатить по всем долгампредыдущего руководителя региона. Для бюджета республики 3 млрд. - это огромные деньги. Тем не менее региональный бюджет взял на себя эти расходы. При этом обеспечено снижение государственного долга за последние три года с уровня 106% до 81%, существенное увеличение доли бюджетных кредитов по самой низкой ставке в общем объеме госдолга, что позволяет значительно экономить на его обслуживании. Правительство республики во главе с руководителем очень четко понимает приоритеты бюджетной политики – это в первую очередь исполнение социальных обязательств государства перед людьми, в том числе по поручениям, которые дал Президент Российской Федерации в рамках своих «майских» указов. И на это сегодня предусмотрены «живые» деньги, которые мы видим в бюджете. Огромная работа за очень короткий срок проведена, но она дала свои результаты. Бюджет действительно имеет реальные параметры, о которых можно честно сказать любому гражданину республики. Вместе с тем нам нужно наращивать инвестиционные возможности региона, объемыкапитальных расходов, но это уже задачи следующего периода».В беседе с журналистами Михаил Бабич коснулся другой важной темы – подготовки Республики Марий Эл к проведению выборов Главы государства.«Региону необходимо выполнить ответственную задачу, которую поставил перед всеми административными органами действующий Президент Российской Федерации. Он неоднократно заявлял, что избирательная кампания должна пройти в честной, конкурентной борьбе, должна быть проведена предельно корректно. Любому гражданину должна быть предоставлена возможность сделать свободное волеизъявление в пользу того или иного кандидата, которого он выберет. Задача всех административных и муниципальных органов власти – создать такие условия: подготовить избирательные участки, подготовить транспорт, систему общественной безопасности, аварийные службы, чтобы люди комфортно, безопасно, свободно, без какого-либо давления смогли 18 марта прийти на избирательные участки и проголосовать. Это основная задача, которая перед нами, как перед представителями органов власти, стоит на этот период. Мы сейчасподробно обсудили все аспекты этой работы. Там, где есть моменты, которые надо усилить и подтянуть, даны все необходимые поручения. У меня нет сомнений, что республика сейчас находится в высокой степени готовности к проведению избирательной кампании, и руководители всех служб об этом доложили. Мы очень внимательно работаем сегодня с гражданским обществом для получения обратной связи. Если возникают вопросы неготовности участков, каких-либо опасений у людей, немедленно реагируем, чтобы все привести в соответствие с российским законодательством», – сказал Михаил Бабич, сообщает пресс-служба ПФО.Фото: global56.ru