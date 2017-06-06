Михаил Бабич провел совещание по вопросам переселения жителей из аварийного жилья в Березниках

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Напомним, в октябре 2006 года в результате недостаточности принятых ПАО «Уралкалий» мер по организации мониторинга и геологических исследований во время эксплуатации Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в г. БерезникиПермского края произошло затопление рудника с последующим образованием в черте города четырех провальных воронок. В связи с провалами в опасной зоне оказалось 97 жилых домов с численностью проживающих в них 11 824 человека.В целях переселения граждан правительством Пермского края совместно с администрацией г. Березники в 2014 году было принято решение о строительстве нового жилья в микрорайоне «Любимов».Михаил Бабич и Леонид Ставицкий проинспектировали ход возведения жилых домов и инженерной инфраструктуры в микрорайоне. Заказчиком строительства является АО «Корпорация развития Пермского края». Представители заказчика доложили, что сейчас на правобережье возводится первая очередь строительства – это 12 многоквартирных домов.Полномочный представитель обратил внимание на строительство социальных объектов и объектов инфраструктуры микрорайона. Руководством региона было обещано до конца 2018 года в микрорайоне построить второй детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс и школу на 1200 мест.Далее полномочный представитель в городской администрации провел совещание по вопросам переселения граждан из аварийного жилищного фонда в г. Березники. Открывая совещание, полномочный представитель отметил: «На протяжении последних лет мы с разной степенью успешности пытаемся решить целый комплекс проблем, – начиная от вопросов безопасности населения, заканчивая вопросами справедливого расселения граждан и создания для них комфортных условий жизни. За период работы, к сожалению, несколько раз сдвигались сроки сдачи жилья. Отчасти эти решения принимались в связи с тем, что не было должным образом обеспечено финансирование, а оно происходило из трех источников - федерального, регионального и бюджета «Уралкалия». Были проблемы с нормативно-правовой базой, порядком переселения и другие. Все эти вопросы мы решили, и я хочу сказать, что буквально за последние три месяца ситуация принципиально изменилась».Полпред обозначил, что Максиму Решетникову удалось согласовать с Правительством Российской Федерации вопросы окончательного финансирования данных программ. «Приняты решения о выделении из резервного фонда недостающих средств – 1,25 млрд. рублей – это задолженность федерального бюджета перед Пермским краем в этой части. Также приняторешение о выделении из федерального бюджета 683 млн. рублей, которое связано с удорожанием жилья, чтобы мы по метрам попали в те стандарты, которые должны были обеспечить людям.Решены вопросы окончательного формирования нормативно-правовой базы на региональном уровне и проведена большая работа в части принятия финансово-управленческих решений по строительству и вводу в жилья в эксплуатацию», – заявил полпред. В свою очередь временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников проинформировал участников заседания: «Со своей стороны мы также предусмотрели полный объем выделения средств, договоренности с «Уралкалием» на финальной стадии визирования, иными словами, никаких финансовых ограничений для завершения работ на сегодняшний день нет». Врио губернатора добавил: «Безусловно, есть и риски. Они касаютсянепосредственно выполнения существующего графика строительных работ. Для недопустимости этого усилен контроль со стороны всех подразделений, которые отвечают за синхронизацию сроков».Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Леонид Ставицкий выразил уверенность в том, что при четком соблюдении графика строительства, задачи, которые поставил Президент России по решению вопроса переселения жителей Березников из аварийного жилищного фонда, будут решены.«Все вопросы, которые поднимаются в рамках поручения Президента России и протокольных решений, которые были приняты 10 апреля 2017 года Дмитрием Медведевым, практически решены. Соответствующий нормативный акт Правительства России подписан, будут выделены дополнительные бюджетные ассигнования. Государство пошло навстречу,потому что оно понимает те проблемы, с которыми сталкиваются строители в части удорожания, они объективны», – отметил Леонид Ставицкий.Завершая рабочий визит в Пермский край, полномочный представитель посетил территорию строительной площадки микрорайона «Фролы», где с участием первого заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, врио губернатора края, главы Пермского района Пермского края обсудил проблемные вопросы, связанные состроительством социальных объектов и инфраструктуры на данной территории, сообщает пресс-служба ПФО.